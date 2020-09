De Música Ligera: "Feel My Forehead"

Esta semana, después de muchas lunas, retomamos esa sana costumbre de hacer entrevistas a nuestras bandas favoritas. En esta ocasión, nos visitan Nueva Vulcano a presentarnos Ensayo, su quinto trabajo que editan mañana viernes. No te lo pierdas. ¿Qué?, ¿Te sabe a poco?, ¿Querías más cosas?

Pues se ponen. Por ejemplo, los adelantos de los nuevos trabajos de New Order, Maga, Playa Cuberris, Of Monsters and Men, Bob Mould y Alexanderplatz. Y también los nuevos singles de La Habitación Roja y Gorillaz. Y ya. ¿Te lo has creído? No, ¿verdad?

Pues claro que no. Lisandro Ruiz nos ofrece en su sección “De la Cama al Living” un tema inédito del mítico grupazo uruguayo Los Shakers, presentado por su único superviviente, Hugo Fattoruso. Ahora sí que no más. Bueno, una cosa más: "ARRIBA LA CULTURA SEGURA".