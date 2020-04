Porque a pesar de los pesares y de la durísima situación que estamos viviendo a nivel mundial, De Música Ligera vuelve para, por lo menos, alegrarte el alma con una selección de novedades de la mejor música posible: los últimos discos de Pearl Jam, Mostaza y Gálvez o Thundercat y los adelantos de los próximos de Xoel Lopez, Belako, Ginebras, Mi Capitán o The Magnetic Fields. Y de regalo, tres versiones increíbles a cargo de The Levitants, Corizonas y Joan as A Police Woman.

Mucho ánimo y por favor, quédate en casa esta Semana Santa. Te queremos.