End of the Line

Recibimos el verano viendo un poco más de luz al final de este túnel, de estos meses tan difíciles. Aunque no debemos bajar la guardia y la música puede ser un buen mecanismo de defensa y aquí la tenemos de todos los colores y sabores. Desde el rap más potente de Run The Jewels hasta el ritmo “sabrosón” de Parquesvr, pasando por el Unplugged para la MTV de Liam Gallagher, grandes descubrimientos como The Wytches o Paranormales, lo último de Monterrosa, El Kanka, The Sounds o Michael Stipe con Big Red Machine y tres nuevas bandas y artistas nacionales de categoría como son Arde Bogotá, Mentira o Pablo Wilson. Volveremos y con más fuerza si cabe.