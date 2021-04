Tadej Pogacar, en COPE: "No solo existe el Tour, hay más carreras y yo quiero competir en todas"

Este domingo estuvo el ciclista esloveno del UAE Team Emirates, Tadej Pogacar, en los micrófonos de COPE para COPEdaleando. Durante esa entrevista, nuestros compañeros Heri Frade, Quique Iglesias y Alberto Arauz charlaron con el ganador del Tour 2020 de varios temas. La entrevista completa la puedes leer a continuación:

Pregunta: En primer lugar, gracias por atendernos. Para nosotros es un honor hablar contigo. Me gustaría saber cómo te encuentras antes de esta Vuelta al País Vasco. No has competido desde la Tirreno - Adriático hace casi 3 semanas. Cómo llegas a esta carrera?

Respuesta: Gracias por la entrevista. Me encuentro bien. Tras la Tirreno me he recuperado bien, he hecho algunos entrenamientos y creo que estoy preparado para esta preciosa aunque dura carrera.

P: Va a ser la primera vez que te enfrentes a Primoz Roglic esta temporada, y supongo que siempre es especial. ¿Nos puedes explicar cómo es posible que probablemente los dos mejores ciclistas del mundo en las grandes vueltas seáis eslovenos? Sois un país de unos 2 millones de habitantes... ¿Tienes alguna explicación para esto?

R: Va a ser muy interesante volver a correr con Roglic. Creo que es un poco una coincidencia y también que en Eslovenia se trabaja bien. Hay buenas estructuras y de trabaja bien en el entrenamiento de los niños. Creo que tenemos muchos deportistas talentosos, es difícil de explicar, pero así es, y estamos súper felices de tener a los dos mejores, no sólo dos, hay muchos, y estamos muy orgullosos de ello.

Pogacar se coronó en París como el segundo ganador más joven del Tour (EFE)

P: Tu inicio de temporada ha sido increíble con tu victoria en el Tour de los Emiratos y la victoria en Tirreno Adriático. Para muchos aficionados, incluido yo, la etapa que ganó Van der Poel bajo la lluvia en la que tú fuiste segundo, es una de las etapas más bonitas de los últimos años ¿Estás de acuerdo con nosotros? ¿Crees que fue tan maravillosa?

R: Para mí no fue tan maravillosa en aquel momento. Hacía mucho frío, mucho viento y fue un día muy duro, pero es un grandísimo recuerdo y seguro que una de las mejores etapas.

P: En aquella etapa hubo un debate entre los aficionados. Algunas personas se preguntan que si hubieras cogido a Van der Poel, le hubieras dejado ganar o no.

R: No lo sé, para esto tendría que haberle pillado. Pero sí, él se merecía es a victoria porque lo que hizo fue increíble, ese esfuerzo de 60 kilómetros en solitario, con ese frío y con lo que sufrió... Él fue muy valiente y muy fuerte y realmente se mereció aquella victoria.

P: Buenas tardes, Tadej. Aquí en España solíamos vivir de ciclistas como Valverde, que ganaban de febrero a octubre. ¿Tú eres uno de estos? Quiero saber si te vas a centrar en romper los récords en el Tour de Francia los próximos 10 años, o quieres ser de los ciclistas que ganan de febrero a octubre.

R: Me gusta competir en todas las carreras porque cada carrera es única. Me gusta ir carrera a carrera y hacerlo lo mejor posible. Soy el tipo de corredor al que le gusta correr siempre a full gas. No solo existe el Tour, hay muchas más carreras, y yo quiero correr y competir en todas.

P: Hola Tadej, gracias por estos minutos. Una pregunta sobre tu fenómeno. ¿Cuánto de este Pogačar es talento natural? ¿Cuánto es por trabajo y sacrificio? ¿Y cuánto es por Giannetti y Matxín?

R: Creo que claro que hay mucho de talento y genética, y la manera en la que me criaron mis padres y nuestra manera de la vida. Después mis entrenadores, todos me han enseñado motivación y disciplina para mejorar cada día. Y cuando quieres tener éxito tienes que hacer muchos sacrificios. No puedes ir de fiesta con los amigos. Me he perdido muchas de esas cosas en el colegio y eso fue duro. Pero tienes que tener determinación con lo que estás haciendo.... Creo que me he perdido muchas cosas pero todo cuenta para ser un gran corredor.

Pogacar levanta el tridente de campeón en el podio de la Tirreno-Adriático (UAE Team Emirates)

P: Tengo la sensación que para los aficionados mola más ser Van der Poel, Van Aert o Evenepoel, que ser un ganador del Tour de Francia. ¿También lo sientes así?

R: Bueno, no. Ellos también me gustan a mí por su manera de correr, por lo fuertes que son. Los corredores de la general es siempre tenemos que estar concentrados y calcularlo todo, pero en las carreras de un día puedes ir y hacerlo bien. Creo que ellos son corredores que les gustan más a los fans, y que se mueven para que les vean los espectadores.

P: Tengo una duda que quizá es difícil de responder. Si tuvieras que elegir entre ganar tu segundo Tour de Francia o ganar la medalla de oro en los JJOO de Tokio, ¿qué elegirías?

R: No lo sé. Es una pregunta muy difícil, pero creo que preferiría ganar el Tour porque defiendo el título, y si consigo defenderlo sería algo increíble.

P: Me gustaría conocer tu opinión sobre Alejandro Valverde. Tienes 22 años, eres muy joven, pero aquí en España tenemos una leyenda como Alejandro que ayer ganó una carrera con casi 41 años. ¿Qué piensas sobre Alejandro, qué significa él para ti?

R: Él es una atleta y un ciclista asombroso. Me sorprende que cada año siga siendo tan bueno. Ayer consiguió una victoria muy bonita, yo le estaba animando, y es maravilloso verle ir carrera a carera y dándolo todo... es súper bueno.

P: En tu calendario, en tus pensamientos, está correr La Vuelta a España este año. ¿Qué tiene de especial esta carrera? Si no recuerdo mal, fue tu primera gran vuelta, quedaste 3º e hiciste una carrera fantástica. ¿Es especial para ti correr aquí en España?

R: Sí, realmente es una carrera muy especial para mí que me trae muchos recuerdos y emociones. Y sí, quiero volver lo antes posible, este año si puedo. Es una súper carrera... Ya veremos, ojalá pueda venir con este calendario tan apretado, pero sí, amo La Vuelta.

P: Muchas gracias por atendernos Tadej, realmente es un honor tenerte con nosotros, y mucha suerte para este año.

R: Muchas gracias.