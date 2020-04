Nani Roma, en COPE: "Amancio Ortega ha estado espectacular y los que le critican son unos sinvergüenzas"

Nani Roma estuvo en los últimos días visitando centros de salud y residencias de ancianos para entregar material de protección. Nani reconoció en una entrevista en COPEGP con Carlos Miquel que empezó "un poco de broma" después de la llamada de un médico andaluz a un piloto "porque no pensaba que necesitarían cuatro gafas de expilotos", pero en cuanto llegó y vio la situación real se entristeció y se preocupó: "Cuando llegué al primer centro de atención sanitario me quedé triste y preocupado al ver la situación en la que se encontraban".

Al ver esa situación se movilizó en busca de más material y ha conseguido donar hasta 400 gafas gracias a "la gente que es maravillosa y colabora".

Reconoce que no se podía imaginar la poca protección que había para los sanitarios: "Me entristeció. Aquí hay gente que no se preocupa por su salud y lo hacen todo para salvarnos. Las enfermeras iban con bolsas de basura, como protección. Estamos en España en el siglo XXI. No es África, no es como mi mujer y yo que íbamos a ayudar a Nouakchott" y añade "los aplausos de las 20h es poco para lo que están haciendo".

Viendo lo ocurrido en otros países, como Italia, que sufrió el problema del coronavirus antes que nosotros, Nani Roma habla de la falta de previsión ante esta situación: "Si tu eres el responsable de los gastos de protección, tu tienes que hacer una previsión al ver lo que ha ocurrido en Italia".

El piloto catalán también habló del empresario Amancio Ortega: "Muchos de los que critican a Amancio Ortega no han sido capaces ni de bajarse el sueldo y cobran las dietas. No hubiera pasado nada si hubieran ido a él en busca de ayudas".

Al final, Nani Roma señala que cree que no hubo casos de coronavirus durante el último Dakar y sobre la temporada que viene apunta que "tenemos cosas interesantes, aunque ahora se ha parado todo. Tendremos un proyecto divertido".