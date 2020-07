Yael Maquieira, la maquilladora de influencer: "En las redes hay que apostar por la naturalidad"

Yael Maquieira es una de las maquilladoras más buscadas en redes. En total 78.000 seguidores que a través de sus vídeos tutoriales en Instagram IGTV siguen cada día sus trucos de belleza. Entre sus incondicionales también muchas influencers como María Pombo, a la que maquilló el día de su boda, María Fernández Rubíes o Marta Carriedo.

Maquieira es un ‘pincel’ imprescindible en numerosas campañas publicitarias, incluso en el cine, donde ha trabajado con Pedro Almodóvar, y en grandes producciones como ‘Los amantes pasajeros’ o 'Velvet”. También con actrices como Macarena García o cantantes de de la talla de Marta Sánchez.

Yael se considera toda una afortunada por trabajar con celebrities. “Se rodean de equipos con los que es muy fácil trabajar, al igual que con ellas y su entorno, son cercanas y muy normales”, explica a COPE Cool. Influencers que por otro lado advierte, "dan mucha visibilidad" porque recuerda, "las redes sociales son elementos de publicidad increíble”.

Las redes sociales son elementos de publicidad increíble

NATURALIDAD

Para fotografiarse en las redes Yael apuesta por la naturalidad. “Con la variedad de filtros, no existe un maquillaje concreto para este tipo de plataformas". Eso sí, un truco: "favorecen mucho las extensiones de pestaña”.

De hecho, las influencers con las que trabaja apuestan por un maquillaje muy natural. "No les gusta perder su esencia", aunque reconoce que también depende del protocolo y del tipo de evento. "En los de noche suelen arriesgar más”.

TENDENCIAS EN REDES

Como fondo de armario las influencers suelen elegir los "polvos de sol, para verse un poco más bronceadas, un rubor favorecedor, brillo de labios y un eye-liner finito”.

TUTORIALES

Como en otros sectores, al suyo también le ha afectado la pandemia de Covid-19. Pendiente quedó el maquillaje de casi 40 novias durante la cuarentena, aunque Yael tampoco se quedó de brazos cruzados. "Me he maquillado más que en toda mi vida, he realizado vídeos en directo con influencers y marcas”, algo que agradecieron infinito sus seguidoras.

¿Quieres conocer más noticias sobre belleza? No te pierdas los PODCAST de COPE Cool, el programa de tendencias en moda, belleza y decoración de COPE

LISTADO DE PODCAST:

Entrega número 25 de COPE Cool (4/03/2020) El impacto del coronavirus en la moda, tendencias de maquillaje y cómo decorar con flores

Entrega número 24 de COPE Cool (19/02/2020) La magia de David Delfín, riesgos de la luz azul para la piel y cómo será tu casa en 10 años

Entrega número 23 de COPE Cool (5/02/2020) Ana Locking, el truco para blanquear tus dientes y cómo decorar tu casa para ser más feliz

Entrega número 22 de COPE Cool Dominnico, el diseñador cautiva a Rosalía, cómo reconocer tu tipo de piel, y cómo introducir muebles vintage en tu decoración

Entrega número 21 de COPE Cool Jorge Vázquez, fichaje estrella para Pertegaz, mitos sobre el cuidado de la piel y la pasarela de los Globos de Oro

Entrega número 20 de COPE Cool Looks para triunfar esta Navidad, los zapatos más chic con Sara Navarro y la esteticista preferida por as famosas, María Baras

Entrega número 19 de COPE Cool Modesto Lomba, conseguir una piel 10 pese al frío y decoración maximalista para esta Navidad

Entrega número 18 de COPE Cool

Entrega número 17 de COPE Cool 5 looks imprescindibles, moda en los MTV y los beneficios del arte en los espacios de trabajo

Entrega número 16 de COPE Cool Petro Valverde, Silvia Abascal, Francine Gálvez, la moda de los jeans anchos y las ingeniería de las 'fajas' de Kim Kardashian

Entrega número 15 de COPE Cool El diseñador Moisés Nieto, la caída estacional de pelo y cómo serán los hogares del futuro

Entrega número 14 de COPE Cool Los mejores maquillajes del festival de San Sebastián y los imprescindibles de las celebrities

Entrega número 13 de COPE Cool El truco definitivo para prolongar tu bronceado, cortes de pelo 'trend' y cómo decorar este otoño

Entrega número 12 de COPE Cool.Juan Duyos, el bañador perfecto, fotoprotectores de moda y la decoración que debes desterrar ya de tu casa

Entrega número 11 de COPE Cool Agatha Ruiz de la Prada, la Academia del Perfume y los bañadores para este verano

Entrega número 10 de COPE Cool El 'no makeup' de Eduardo Ferreira, la magia de las guayaberas de Carlos Herrera y cómo 'veranizar' tu casa

Entrega número 9 de COPE Cool. Las joyas de las royals, lo último en medicina estética y los abalorios de pelo más chic

Entrega número 8 de 'COPE Cool' Trajes para la Feria de Abril, maquillaje para el calor, 'must' para decorar mesas y cortes de pelo masculinos

Entrega número 7 de 'COPE Cool'' Sara Navarro, tendencias para novias, el Fitness de las Influencers y lo último en piel para decorar paredes

Entrega número 6 de 'COPE Cool' Tamara Falcó, cosmética natural, moda sostenible cómo conseguir unas pestañas de infarto

Entrega número 5 de 'COPE Cool'Teria Yabar, 'deco' en primavera y tendencias en uñas y pelo

Entrega número 4 de 'COPE Cool' Roberto Verino, lo último en barbas, diseño de cejas y cómo decorar un evento

Entrega número 3 de 'COPE Cool' Cosmética antipolución, Casa Decor y Kel universo Lagerfeld

Entrega número 2 de 'COPE Cool' Teresa Helbig, maquillaje para hombres, maison Dior y cómo poner los cuadros en tu casa

Primera entrega 'COPE Cool'300 secretos de belleza, las tendencias de la MBFW y cómo ordenar tu casa para ser feliz