Los objetos más absurdos que vende Marie Kondo en su tienda

Las reacciones a la apertura de la tienda online de Marie Kondo no se han hecho esperar. No son pocos los que le han afeado que haya traicionado su filosofía 'antiacumulativa' y que se haya lanzado además a vender productos de lo más absurdo a precios de infarto. ¿Cómo cuáles? Te contamos algunos:

NIEBLA DE LA ABUNDANCIA

Un frasco azul de 27 dólares que según reza "crea nieblas de aromaterapia con piedras preciosas" y cuyo fin es "atraer la abundancia con cada spray". La mezcla tiene notas de jengibre y limón e incluye un puñado de pequeños cristales como la citrina, aventurina, peridoto, piedra de sangre, aguamarina, granate, turmalina negra, cornalina, piedra solar y cuarzo transparente. También oferta niebla del amor y de la motivación.

¡¡UN PALOOO!!

Sí, lo es, pero a juzgar por su precio (12 dólares) no debe de ser un palo cualquiera. Marie Kondo explica que se trata de un Shiatsu Stick. "Los trabajadores de la madera de Tosaryu, en Japón, adoptan un enfoque personal hacia el monotsukuri, el arte de hacer cosas, transformando los árboles cultivados localmente en productos hermosos y funcionales", explica. Este palo "de presión de madera de camelia" está diseñado "para mejorar la antigua práctica del shiatsu, en la que se aplica presión en ciertas áreas del cuerpo para ayudar a aliviar la tensión".

¿Qué-es-esto?

¿Una herramienta prehistórica, un jarrón, un sujetapapeles? Seguro que no has acerado... es un jabón 'Dirty Grapefruit', para ser más exactos, o lo que es lo mismo, de 'pomelo sucio'. Cuesta 22 dólares. Lo cierto es que absurdo, absurdo no es pero su forma, desde luego desconcierta. Lo hay también en color azul para la "desintoxicación" diaria

En su defensa Marie Kondo advierte que este jabón "vertido a mano agrega un tipo diferente de belleza al ritual del baño". Aclara que "cuando lo agarra una mano mojada, los aromas e ingredientes botánicos del jabón se revelan en capas a medida que evoluciona su forma única".

UNA CUCHARA DE LATÓN PARA EL TÉ

Lo cierto es que esta cuchara artesal japonesa es muy bonita, no sabemos hasta qué punto útil, aunque por su precio debe merecer la pena; 52 dólares. Está hecha a mano y sirve para el ritual del té. "Cada paso de su fabricación, desde cortar y martillar hasta soldar y pulir, lo lleva a cabo el propio Kikuchi (su artesano), creando un recuerdo útil y duradero", explica en su web.

CONTENEDOR DE COMPOST

¿Para qué sirve? te preguntarás. Para hacer compost para el jardín pero en contenedor 'mini' y al precio de 175 dólares. En ella podemos meter los restos de plátano, café molido, cáscaras de huevo y otros materiales compostables. Eso sí, advierte Kondo, "es de madera de magnolia hecha en Alabama con madera urbana: árboles caídos que han sido desviados de los vertederos".

DIAPASÓN DE CRISTAL DE CUARZO ROSA

Según cuentan, este artilugio lo usa Marie en su vida diaria. Le ayudar a "restaurar la sensación de equilibrio". Cuesta 75 dólares, está hecho de aleación de aluminio con una frecuencia de 4.096 hertzios y viene con un cristal de cuarzo rosa.

CEPILLO DE MIGA

Dice que es artesanal y que se fabrican en Japón, aunque no parece muy práctico para el día a día porque según explica es "ideal para limpiar ollas, sartenes y fregaderos". Está hecho con corteza cuidadosamente seleccionada de la palma del molino de viento, que es nativa de Wakayama". Destaca "su resistencia y durabilidad" y cuesta 24 dólares.