Robber Rodríguez triunfa en la paserela madrileña: "Es en las crisis donde salen las oportunidades"

La primera colección de Robber Rodríguez, "Despierta Despierta", ha sido la colección escogida por el jurado profesional formado por expertos del sector de la moda, por su capacidad creativa al crear una colección de vanguardia, con una fuerte visión artesanal, a partir de unos recursos mínimos.

Robber Rodríguez se suma a la lista de galardonados de Mercedes-Benz Fashion Talent, entre los que se encuentran Outsiders Division, Juan Carlos Pajares, María Clè Leal, David Catalán, Pepa Salazar, Dominnico o Fátima Miñana.

"Es en las crisis donde salen las oportunidades", ha dicho a Efe Robber Rodríguez, que sube sus diseños por primera vez a la pasarela Samsung Ego a partir de retales en los que mezcla materiales nobles con neopreno o transforma mantelerías en vestidos que espera que "gusten", para poder vivir de su pasión, la moda.

Born from a subconscious dream the “Despierta Despierta” collection by young designer Robber Rodriguez, talks about the awakening of the human being as an individual. #SamsungEGO20#MBFWMadridpic.twitter.com/9VAmNCS4u9