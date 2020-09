Casas con espacios abiertos y fusionados, una tendencia que llega para quedarse

Uno de los muchos aprendizajes que se sacan después de los más de dos meses de confinamiento recae sobre el hogar. Mientras que anteriormente era un espacio al que, debido al ritmo frenético de la vida cotidiana no se dedicaba toda la atención que requería, hoy en día, se ha producido un cambio de paradigma que afecta positivamente al interiorismo y a la decoración, haciendo que la disposición, la practicidad, la luminosidad o el correcto equipamiento tecnológico cobren una inmensa importancia.

No cabe duda de que el confinamiento ha provocado un cambio de paradigma en las tendencias de interiorismo y decoración haciendo que ahora se valoren mucho más los espacios, la funcionalidad de los muebles y las necesidades reales del día a día.

La fusión e integración de distintos espacios, la importancia de incorporar vegetación al interior, la instalación de cristales y espejos que ofrezcan luminosidad y amplitud a las salas y la dotación de la tecnología son algunas de las pautas esenciales para disponer de un hogar adecuado a cualquier contratiempo. "En este tiempo hemos tenido la oportunidad de saber lo que es un sofá cómodo o una silla incómoda para teletrabajar", explica en COPE Coolel interiorista José Arroyo.

MÁS CALIDAD

Ahora, señala es tiempo de "menos cantidad y de más calidad", elementos y espacios "más agradables visualmente, lo que les hará también más prácticos ya que será más utilizable, al apatecer más estar en ellos".

ESPACIOS ABIERTOS

En los últimos años, los espacios abiertos donde se integran diferentes estancias y, por tanto, se crea mayor convivencia han vivido en auge. En especial, salón y cocina son los dos espacios que cobran más sentido a la hora de unirse ya que se trata de las estancias donde la actividad es mayor, en las que se suele pasar más tiempo junto con el resto de las personas que conviven en la casa o en las que se disponen los invitados. “La fusión de espacios es necesaria hoy en día con el fin de facilitar una mayor comunicación a estas dos estancias, esenciales en los hogares ya que son los espacios donde mayor vida se produce”, explica José Arroyo que apuesta por "duplicar" los espacios con la unión de salones y cocinas.

Aunque estas dos estancias pasen a estar integradas, el concepto de diferenciarlas por ambientes se consolida como una tendencia clave. Así, aunque los espacios estén diferenciados deben de cumplir con su función y, en especial, deben de estar cuidadosamente ordenados ya que, de no estarlo, pueden jugar una mala pasada a la vista y parecer menos amplios debido al desorden.

FUNCIONALIDAD

Respecto a la funcionalidad, ésta también recae sobre los muebles que se dispongan en el hogar, ya que “hoy en día, todo mueble y toda pieza del hogar tiene mayor sentido que anteriormente”, declara José Arroyo. En esta línea, el interiorista afirma que “ahora, por ejemplo, una silla ha pasado de ser un simple elemento en el que sentarse a cobrar importancia no sólo por su funcionalidad, sino por el espacio que ocupa en la casa, su forma, su color, su diseño, etc., aspectos que antes no tenían tanta importancia”, manifiesta.

LUZ NATURAL

Otro de los puntos que han adquirido consideración ha sido el impacto de la luz natural. La iluminación de calidad es fundamental para aunar una mayor comodidad en las casas. Existen elementos que, con una cuidada incorporación a la decoración, harán que la proyección de la luz sea mayor. Un claro ejemplo son los cristales y los espejos que sirven para proporcionar amplitud al reflejarse en ellos elementos del hogar, además del correcto uso de textiles y colores. En este sentido, los tonos livianos y ligeros, con menor impacto, ayudan a que la luz sea mejor, además de “arropar a quien viva en el espacio y haciendo que este sea más elegante y sutil que con colores más radicales que cansan a la vista y que pueden tener un impacto negativo en la salud”, afirma Arroyo.

VEGETACIÓN

Asimismo, la vegetación y la incorporación de la tecnología han cobrado gran importancia últimamente. Por un lado, incorporar plantas y flores a los hogares aporta vida a los mismos “ya que la vegetación es el pulmón de los hogares y una forma muy elegante de incorporar dentro de la casa lo que es de fuera”, indica el interiorista. Además, equipar los hogares con tecnología se ha convertido en un punto primordial y, no sólo uno o varios espacios, sino toda la casa debe de estar conectada. “Debemos adaptar todo el hogar con tecnología, sin alcanzar ese punto frío que ésta puede otorgar. Busquemos los dispositivos adecuados, sencillos y discretos, que nos faciliten la rutina y nos hagan vivir de una forma más cómoda sin alterar la decoración de la casa”, sostiene José Arroyo.

MUEBLES NOBLES

En cuanto a la demanda, nos encontramos en un punto en el que se valoran más los productos atemporales, “los muebles para toda la vida” que no sólo ofrecen diseño, sino que vuelcan todos sus esfuerzos en otorgar calidad. Las anteriores tendencias hacia los muebles low-cost -diseño, poca calidad y precio bajo- han dado un giro favoreciendo a las piezas de calidad. “Esto generaba una situación itinerante que permitía renovar y cambiar cada cierto tiempo la decoración. El cliente ahora valora mucho más la producción y los materiales con los que está elaborada la pieza”, afirma José Arroyo. Así, en opinión del interiorista, las piezas que cobran más importancia hoy en día en cualquier hogar son el sofá, la mesa de comedor, la cama, las cortinas y la butaca o sillón de lectura.

¿Quieres conocer más noticias sobre tendencias? No te pierdas COPE Cool, el PODCAST de tendencias de moda, belleza y decoración de COPE

LISTADO DE PODCAST:

Entrega número 27 de COPE Cool (23/09/2020) Robber Rodríguez, el talento revelación de la moda, manchas de la piel o Esther Cañadas en Vogue, en COPE Cool

Entrega número 26 de COPE Cool (9/09/2020) Slow Fashion con Modesto Lomba, baby botox, maskné y maquillajes fluidos para las mascarillas o el maquillaje de las celebrities en los fetivales de cine marcados por el covid-19

Entrega número 25 de COPE Cool (4/03/2020) El impacto del coronavirus en la moda, tendencias de maquillaje y cómo decorar con flores

Entrega número 24 de COPE Cool (19/02/2020) La magia de David Delfín, riesgos de la luz azul para la piel y cómo será tu casa en 10 años

Entrega número 23 de COPE Cool (5/02/2020) Ana Locking, el truco para blanquear tus dientes y cómo decorar tu casa para ser más feliz

Entrega número 22 de COPE Cool Dominnico, el diseñador cautiva a Rosalía, cómo reconocer tu tipo de piel, y cómo introducir muebles vintage en tu decoración

Entrega número 21 de COPE Cool Jorge Vázquez, fichaje estrella para Pertegaz, mitos sobre el cuidado de la piel y la pasarela de los Globos de Oro

Entrega número 20 de COPE Cool Looks para triunfar esta Navidad, los zapatos más chic con Sara Navarro y la esteticista preferida por as famosas, María Baras

Entrega número 19 de COPE Cool Modesto Lomba, conseguir una piel 10 pese al frío y decoración maximalista para esta Navidad

Entrega número 18 de COPE Cool

Entrega número 17 de COPE Cool 5 looks imprescindibles, moda en los MTV y los beneficios del arte en los espacios de trabajo

Entrega número 16 de COPE Cool Petro Valverde, Silvia Abascal, Francine Gálvez, la moda de los jeans anchos y las ingeniería de las 'fajas' de Kim Kardashian

Entrega número 15 de COPE Cool El diseñador Moisés Nieto, la caída estacional de pelo y cómo serán los hogares del futuro

Entrega número 14 de COPE Cool Los mejores maquillajes del festival de San Sebastián y los imprescindibles de las celebrities

Entrega número 13 de COPE Cool El truco definitivo para prolongar tu bronceado, cortes de pelo 'trend' y cómo decorar este otoño

Entrega número 12 de COPE Cool.Juan Duyos, el bañador perfecto, fotoprotectores de moda y la decoración que debes desterrar ya de tu casa

Entrega número 11 de COPE Cool Agatha Ruiz de la Prada, la Academia del Perfume y los bañadores para este verano

Entrega número 10 de COPE Cool El 'no makeup' de Eduardo Ferreira, la magia de las guayaberas de Carlos Herrera y cómo 'veranizar' tu casa

Entrega número 9 de COPE Cool. Las joyas de las royals, lo último en medicina estética y los abalorios de pelo más chic

Entrega número 8 de 'COPE Cool' Trajes para la Feria de Abril, maquillaje para el calor, 'must' para decorar mesas y cortes de pelo masculinos

Entrega número 7 de 'COPE Cool'' Sara Navarro, tendencias para novias, el Fitness de las Influencers y lo último en piel para decorar paredes

Entrega número 6 de 'COPE Cool' Tamara Falcó, cosmética natural, moda sostenible cómo conseguir unas pestañas de infarto

Entrega número 5 de 'COPE Cool'Teria Yabar, 'deco' en primavera y tendencias en uñas y pelo

Entrega número 4 de 'COPE Cool' Roberto Verino, lo último en barbas, diseño de cejas y cómo decorar un evento

Entrega número 3 de 'COPE Cool' Cosmética antipolución, Casa Decor y Kel universo Lagerfeld

Entrega número 2 de 'COPE Cool' Teresa Helbig, maquillaje para hombres, maison Dior y cómo poner los cuadros en tu casa

Primera entrega 'COPE Cool'300 secretos de belleza, las tendencias de la MBFW y cómo ordenar tu casa para ser feliz