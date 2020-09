Abrigos largos y jerséis sin mangas, dos tendencias que vuelven pero de esta forma

El otoño ya está aquí y con él los cambios de los armarios de las influencers y celebrities. En el pasado capítulo hablábamos de las tendencias de entretiempo y a ellas se le suman nuevas tendencias y looks.

ABRIGOS LARGOS

En primer lugar analizamos en COPE Cool una prenda que se ha repetido en varios conjuntos de influencers, los abrigos largos. La novedad es que, influencers como Alexandra Pereira o Natalia Cebrián los han llevado como los protagonistas del outfit ya que el resto de piezas que acompañaban la tendencia eran básicos o no llamaban tanto la atención.

En el caso de Cebrián, aunque es monocolor, al combinarlo con unos pantalones negros y una camiseta blanca, da todo el protagonismo al abrigo. Si que es verdad que en el caso de Pereira es más novedoso porque además del beige, el azul y los colores tierra en diferentes tonos, aportan mucho estilo.

JERSÉIS SIN MANGAS

Por otro lado, si en el podcast anteriorde COPE Cool destacábamos las camisetas básicas sin mangas, en esta ocasión, los jerséis sin mangas, bien con cuello vuelto o de pico, han sido protagonistas también en los looks de las influencers pero sin duda nos quedamos con dos total looks de María Valdés que lo ha combinado con otra tendencia de la semana pasada, con las camisas estilo boyfriend tanto llevándolas como vestido, como camisas pero dando protagonismo al jersey y con el total look de Sara Baceiredo en dónde predominan los colores azules y las botas militares como protagonistas también.

CHÁNDAL

Otro de los total looks que se está repitiendo en los feeds de instagram de las influencers tanto a nivel nacional como internacional son los chándals. Pero no los típicos de hacer deporte sino conjuntos cómodos para estar en casa o incluso salir en estos días de cambios de armarios. Llaman dos especialmente la atención.

En primer lugar, el propuesto por la influencer española Carla Hinojosa, en tonos grises aunque ella le da mucho glamour al conjunto por la variedad de joyas que luce. Nos recuerda un poco al estilo de SJP en 'Sexo en NY' en el que combinaba sus camisones con collares de perlas.

Por otra parte, cruzando el charco, tenemos a la influencer Julie Sariñana, procedente de California que, en tres tonalidades (beige, blanco roto y gris), también propone un look muy cómodo y glamouroso para este comienzo de temporada otoñal.

ESTILO RETRO CHIC

Otra de las modas que vuelve a arrasar es el estilo retro chic de los años 60-70. La influencer Mafalda Patricio ha mostrado en sus redes sociales dos instantáneas que son la prueba de ello. En primer lugar compartió una foto con un conjunto de camisa blanca y manga abullonadas que destaca unos pantalones con cuadros de diferentes colores. También ha dado protagonismo a este estilo en una de sus últimas publicaciones con una camisa roja y marrón que recuerda mucho a esa moda de 'Cuéntame Cómo Pasó' cuando las mujeres empezaron a llevar pantalones.

Finalmente no podíamos cerrar la sección sin hablar de la gran María Pedraza, una actriz que está siendo muy revolucionaria en la generación millenial a pesar de llevar relativamente poco tiempo en la gran pantalla. Ha llamado mucho la atención su aparición en el Festival de Cine de San Sebastián. La actriz ha hecho gala de su estilo en una de las ciudades más glamourosas por excelencia y una de las cunas de la moda más importantes. La actriz acudió a uno de los eventos nocturnos con un traje negro aunque lo que llama la atención es el maquillaje, dejando todo el protagonismo a la mirada con tonos azulados y a las fake freckles o falsas pecas.

