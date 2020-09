Vaqueros rotos y camisetas remangadas, las apuestas de la semana de las instagramers

Muchas influencers del panorama actual parece que ya han apostado por cambiar el armario o incluir prendas de otoño. Es el caso de Laura Matamoros Flores que en una de sus últimas publicaciones de instagram lleva, y siendo comienzo de septiembre, un forro polar con estampado Azteca. La verdad que es un estampado que se ha llevado mucho durante el verano y que han llevado muchas influencers en vestidos para los días de playa.

PANTALONES ROTOS

También ha llamado la atención en redes, y aunque es una joven que pasa mucho desapercibida, Alba Diaz Martin que subió a su feed unos pantalones vaqueros rotos y campanas, son tendencias que han triunfado por separado pero que pueden ser un fondo de armario para los días de entretiempo. También los ha llevado Aretha Fusté durante el verano y además son uno de los básicos más destacados por esta última influencer Catalana

DEPORTIVOS POR LA RODILLA

La que tampoco ha fallado en adelantar tendencias para la próxima temporada es Alexandra Pereira que en sus últimos días de verano ha viajado hasta Paris y ha compartido fotos con dos prendas de ropa muy repetidas en sus instantáneas. La primera son los pantalones deportivos por la rodilla, una tendencia que el año pasado dio bastante de que hablar porque es difícil de combinar y en este caso ella lo ha llevado con un jersey verde. Una tendencia que ha adoptado Lucia Barcena pero en vaquero.

CAMISAS MASCULINAS

También Pereira repite mucho y, llama bastante la atención las camisas boyfriend, anchas y con tejidos que recuerdan a las camisas de los hombres. Apunta a que pueda ser una prenda Unisex en los próximos meses y que también han llevado la influencer Cocó Constant, Madame de Rosa, Rocío Herrera o la gran Rocío Osorno.

CAMISETAS REMANGADAS

Tina Rodriguez Araque es una de las influencers que comparte un estilo más clásico y natural y ha subido a redes una prenda que es un fondo de armario que todo el mundo puede tener en casa y es que se está empezando a ver mucho las camisetas básicas remangadas como también ha sido el caso de Marta Lozano pero en color negro.

TOTAL LOOK NEGRO

Finalmente, aunque no es una tendencia en sí, quien se lleva la medalla de oro estas semanas es sin duda la inigualable Tamara Falco, que reapareció en un programa de televisión con un total look negro de traje de chaqueta con un top y unos estiletos y que se aleja mucho a su estilo particular pero que le queda muy bien y que, arriesgando, gano totalmente.

