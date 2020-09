Hombreras vintage, faldas de vértigo y tonos plata, si te casas, atenta a la Bridal

Pronovias ha presentado este lunes en la cuarta jornada de la Valmont Barcelona Bridal Fashion Week, que se desarrolla de forma virtual, su colección de alta costura inspirada en la elegancia de las alfombras rojas hollywoodienses, para que cada novia se sienta como una estrella de cine.

Con Premier de Atelier Pronovias, su marca de alta costura, la firma española líder en moda nupcial ha sido la principal atracción de una jornada en la que también se han podido ver las propuestas de Amelia Casablanca, Vestal, Higar Novias y Nicole Milano.

Just in one word, fascinating.

The @pronovias Fashion Shows make us feel a truly immersive spectacle where beauty, art, and passion come into a new dimension.

See more in our #VBBFW20#DigitalExperience platform. pic.twitter.com/Xvcutfh5jZ — Valmont Barcelona Bridal Fashion Week (@VBBFashionWeek) September 21, 2020

Entre los distintos diseños, y en la línea de la inspiración cinematográfica, encima de la pasarela ha sobresalido la atrevida apuesta por una selección de vestidos rojo escarlata combinados con bordados de pedrería, lazos esculpidos o drapeados de tul que no dejan a nadie indiferente.

"La inspiración detrás de la colección Premiere de Pronovias es el estreno de una película y mi misión es que la novia se sienta guapa, deslumbrante y cómoda en su día más especial, una premiere", ha explicado a los medios la directora artística de Pronovias, Alessandra Rinaudo.

La osadía de la novia de escarlata encima del altar contrasta con otras propuestas más minimalistas y sobrias que mantienen la elegancia y la modernidad con diseños y colores más clásicos.

Los detalles más llamativos de la colección son las voluminosas faldas, los infinitos velos, los bordados abstractos en pedrería blanca, marfil y tonos plata; nuevas siluetas poco convencionales, como el estilo sirena que envuelve la cadera y desciende en un estilo acampanado, o la fusión de cortes.

HOMBRERAS VINTAGE

Otro de los protagonistas de la colección han sido las espaldas abiertas y las mangas, con impresionantes estilos abullonados, aplicaciones de hombreras vintage, tirantes trenzados o puños con trabajados diseños de pedrería.

Además de los diseños nupciales, durante todos los desfiles el público también ha disfrutado de las creaciones artísticas de la Fura dels Baus, que se ha encargado de la puesta en escena de la pasarela, a través de un innovador escenario de 400 m2 formado por pantallas LED de 7 m de altura y más de 20 m de ancho capaz de adaptarse a las necesidades artísticas de cada diseñador, creando así una experiencia inmersiva y diferente en cada presentación virtual.

Otras de las propuestas destacadas que han desfilado por la pasarela virtual de la Bridal ha sido la colección "From Italy to Nicole" de Nicole Milano, donde la firma italianaha mostrado sus diseños nupciales inspirados en el Renacimiento y la ciudad de Florencia.

We can't stop dreaming with the Nicole Milano Fashion Show!

In love with the "A love letter from Italy", the collection inspired by the cultural uniqueness of Italy. Simply precious.

We invite you to live the amazing spectacle again! pic.twitter.com/7natePWjxZ — Valmont Barcelona Bridal Fashion Week (@VBBFashionWeek) September 21, 2020

Por su parte, la firma cordobesa Higar Novias ha exhibido su colección "Legacy", una colección conmemorativa de sus 40 años con la que ha rendido homenaje a la historia de la empresa y a su compromiso con la marca "Made in Spain".

Born in 1980, @HigarNovias keeps designing beautiful cocktail and wedding dresses.

And it’s been marvelous to enjoy the presentation of their new collection ‘Legacy’ at this #VBBFW20#DigitalExperience. You can now see the whole spectacle again at our digital platform. pic.twitter.com/KQLzy05p4b — Valmont Barcelona Bridal Fashion Week (@VBBFashionWeek) September 21, 2020

Para completar la jornada, la coreana Vestal ha mostrado la delicadeza y belleza de sus diseños de alta gama y la italiana Amelia Casablanca ha presentado su colección de lujo inspirada en la cultura siciliana.

As always, the Vestal Haute Couture collections reflex the beauty of personal uniqueness with high-end designs. The moving light and delicacy of the designs are a bride's dream! And their Fashion Show has given us so many emotions and spectacle that we are speechless. pic.twitter.com/Pyj7Y5D794 — Valmont Barcelona Bridal Fashion Week (@VBBFashionWeek) September 21, 2020

BRIDAL ABIERTA AL PÚBLICO

La Valmont Barcelona Bridal Fashion Week (VBBFW) se ha estrenado una edición digital, con la participación de casi 100 firmas, el 64 % internacionales, y la programación de 24 desfiles, que se prolongará hasta el próximo martes 22 de septiembre.

El salón, organizado por Fira de Barcelona y que cuenta con el apoyo del Departamento de Empresa de la Generalitat, ha habilitado la VBBFW App, con la que se podrán visualizar sus propuestas, conectar con las cerca de 100 marcas y seguir los desfiles que se realizarán en un escenario inmersivo, con la colaboración de La Fura dels Baus.

En la pasarela VBBFW participarán 24 firmas, entre ellas Pronovias y otras marcas de su grupo, como Nicole Milano y House of St. Patrick, Jesús Peiró, Yolancris, Sophie et Voilà, Isabel Sanchis o Higar Novias.

También presentarán sus colecciones diversas marcas internacionales, como la coreana Vestal, The Atelier -la firma malasia dirigida por Jimmy Choo-, Flora, procedente de Israel, la francesa Cymbeline, las firmas estadounidenses Demetrios y Yumi Katsura, Marylise & Rembo Styling, de Bélgica, y las italianas Valentini, Bellantuono y Amelia Casablanca.

Asimismo, acogerá las colecciones de nuevos talentos, como Lorena Panea, Olga Macià, Léonie Bridal y Poesie Sposa.

Durante esta primera jornada de la Valmont Barcelona Bridal Fashion Week se podrán ver en la pasarela las propuestas de Jesús Peiró, Sophie et Voilà, Flora, The Atelier y Antonio Riva.

La VBBFW 2020 estrenará nuevos formatos, como el de la firma italiana Antonio Riva que, en exclusiva para este evento, abrirá las puertas de su ‘maison’ y presentará las novedades de su nueva colección Étoile 2021.

La plataforma acogerá también el ‘trade show’, un 'showroom' digital exclusivo para los profesionales, que acogerá las propuestas de las marcas de la pasarela hasta sumar cerca de un centenar, el 64 %, internacionales.

Entre ellas figuran Watters (EEUU), Atelier Emelia (Francia), Ersa Atelier (Rumania), Talbot Runhof (Alemania), Madi Lane (Australia), Gali Karten (Israel), Petrelli Uomo (Italia), o las españolas Marco & María, Serena Whitehaven, Ramón Sanjurjo, Inuñez, Sedomir Rodríguez de la Sierra, Pol Nuñez o María Barragán.

Más allá de la moda, el salón de moda nupcial presentará también diferentes actividades organizadas con la colaboración de empresas o entidades de ámbito nacional e internacional, como la ONG Save The Children en la realización de su proyecto “Stop child marriage” contra el matrimonio infantil.

Todos los desfiles estarán abiertos al público a través de la App del salón para que las futuras novias y los amantes de la moda de todo el mundo puedan conocer a través de su móvil o tablet las últimas tendencias en moda nupcial.

La aplicación incluirá asimismo un espacio dedicado a la fusión de arte y belleza que la firma de alta cosmética Valmont ofrece a las futuras novias y a los amantes del mundo del arte.

Estas y otras actividades, realizadas en colaboración con Design Institute of Spain, Wedding Media International, o el Istituto Europeo di Design, IED, se pueden seguir a partir de hoy bajo demanda a través de la App del salón.

