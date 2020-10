Consigue unas cejas y pestañas selváticas con este revolucionario tratamiento

Qué decir tiene que el uso de la mascarilla está condicionando nuestro día, nos protege, pero también modifica nuestro aspecto exterior, hasta el punto de readaptar nuestra forma de maquillarmos. Ahora la mirada es más protagonista que nunca, se impone cuidarla y potenciarla, para expresarnos con ella y embellecer nuestro rostro al máximo.

Y en esta necesidad, cejas y pestañas juegan un importante papel, por eso es hora de prestarles especial atención. No hay que olvidar que enmarcan y realzan la mirada, le dan personalidad. Consciente de ello, la industria cosmética saca al mercado productos específicos y muy efectivos que favorecen su hidratación, nutrición y posterior maquillaje.

LAS CEJAS MÁS 'COOL'

Las cejas están en la cresta de la ola, han pasado de ser las grandes olvidadas a ganar un marcado papel en nuestro rostro. Atrás quedaron las finas y curvas cejas de Marlene Dietrich o Greta Garbo. Ahora se buscan más evidentes, naturales y gruesas, una tendencia que ya impuso Audrey Hepburn en los 60.

Hoy en día encontramos tratamientos cosméticos innovadores y muy efectivos que nos ayudan a conseguir esas cejas de ensueño y muy en sintonía con las tendencias. Es el caso de 'Amazonic Brow Treatment' de Nuggela & Sulé , un sérum de venta en farmacias y parafarmacias que nos ayuda a transformar el arco de nuestra mirada gracias a una potente combinación de activos naturales que repueblan y aumentan su densidad.

CHUTE DE LUMINOSIDAD

Gracias a ingredientes como el Orgaso, derivado del aceite de ricino, que tiene una elevada concentración de ácidos grasos Omega-6, Vitamina E y minerales, conseguimos repararlas, hidratarlas, estimular su crecimiento y darles un chute de luminosidad. El ácido Hialurónico ayuda a retener el agua en el tallo capilar y la libera gradualmente dejándo las cejas suaves, hidratadas y aumentando su elasticidad. El pantenol -Provitamina B5- y la Glicerina les proporciona humectación, lo que estimula su regeneración.

Además, Amazonic Brow incluye un cepillo especial queejerce un agradable masaje, potencia la penetración de activos y estimula el riego sanguíneo para maximizar aún más su eficacia.

Desconfía cuando te vendan un producto que vale tanto para cejas como para pestañas

PESTAÑAS Y CEJAS NO SE TRATAN IGUAL

Ante todo debes desconfiar cuando te vendan un producto que vale tanto para cejas como para pestañas. El pelo de ambas es completamente distinto, por eso es necesario tratarlos de manera individual y con productos específicos.

¿Alguna vez te has cortado o has visto a alguien que corte el pelo de sus pestañas? ¡Pero el de las cejas sí! Esto es debido a que la fase de crecimiento de las cejas es mayor que la de las pestañas, por eso son más largas. En cambio, las pestañas tienen un edad de crecimiento que se frena antes, para que su longitud no interfiera en la apertura de los párpados.

MATEMÁTICA PURA

A estas alturas nadie duda de que la belleza de nuestra mirada es directamente proporcional a la longitud de nuestras pestañas, es matemática pura. Nuggela & Sulé ha creado un tratamiento que nos ayudará a conseguir esas pestañas soñadas; Amazonic Lash Treatment, un sérum de doble acción con ingredientes naturales, que actúa día y noche sobre el ciclo de vida de las pestañas, maximizando su crecimiento.

RESULTADOS EXPRÉS

Por un lado, encontramos un sérum de acción fortalecedora, con resultados visibles en menos de 28 días, para aplicar de día y de noche, que proporciona a las pestañas todo lo que necesitan para un crecimiento más rápido y óptimo ajustándose a su ritmo biológico –durante el día se defienden de los agentes externos y por la noche se centran en fabricar colágeno y elastina-. El sérum fortalecedor contiene activos naturales que se adaptan a las necesidades del folículo piloso en cada momento del día y tienen en cuenta también en qué fase de su ciclo se encuentran (anágena, catágena o telógena).

Por el otro, un sérum voluminizador, con efecto flash, que incrementa el volumen de la pestaña al instante y proporciona, a largo plazo, una mayor flexibilidad y resistencia. Se puede utilizar como complemento al sérum fortalecedor, sólo como máscara de pestañas transparente o como prebase de la máscara de pestañas convencional.

Así que ya sabes, con este truco conseguir una mirada de infarto, está al alcance de tus manos.