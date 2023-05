La difícil decisión que tomaron Beatriz y Javier y por la que ahora son la envidia de la mayoría de sus amigos

El acceso a la vivienda es cada día más complicado. Los precios están por las nubes en las grandes ciudades, las hipotecas se están encareciendo y la opción de alquilar ya no es viable. Los jóvenes se independizan cada vez más tarde a causa de las dificultades del mercado a la hora de acceder a una vivienda nueva. Por ello, la vivienda es uno de los asuntos que están ocupando gran parte de la campaña electoral.

Por ello, las viviendas de protección oficial son una opción para muchos españoles, que se crearon con el fin de favorecer a las rentas más bajas debido, precisamente, al precio inferior, si lo comparamos con el de la vivienda libre. No obstante, hay que cumplir una serie de condiciones, como que no se puede vender y siempre se tiene que destinar a la residencia habitual. Sobre este tema trata este noveno capítulo de '28M, el Daily'. Y así es como te contamos la decisión que tomaron Beatriz y Javier, dos jóvenes de 27 y 28 años, que no solo pueden presumir de que este mes de agosto contraerán matrimonio, sino que además acaban de conseguir las llaves de la vivienda en la que van a poder comenzar su historia. Reproduce el siguiente audio para conocer su historia:

Audio





A día de hoy, no se estrenan más de 5.000 viviendas de protección oficial. Hace 25 años eran más de 85.000 viviendas protegidas las que se ponían a disposición de los usuarios. Beatriz y Javier son dos de los muchos afortunados. Ahora, ellos tan solo se ven "celebrando que empezamos aquí", confesó Javier a José Luis Concejero. "No sabemos si vamos a tener televisión, va a ser cenar lo que pillemos y cenar juntos", agregó Bea.

De 360.000 a poco más de 197.000: la diferencia de precio entre las viviendas oficiales y las libres

Se trata del 3ºB, en un edificio gris con toques marrones, completamente nuevo y cuya construcción concluyó hace tan solo unos días. En el bloque, un total de 50 viviendas de protección oficial a la espera de que sus propietarios comiencen a llenar una a una las zonas comunes.

"Esto es infinitamente mucho más asequible", han asegurado, tras preguntarles por las viviendas libres. "Somos la envidia de la mayoría de nuestros amigos porque hemos tenido mucha suerte con esta promoción. Su piso, con tres habitaciones, dos baños, salón y cocina separados por una cristalera y una amplia terraza, lo han conseguido por 197.540 euros, por no hablar de que también tiene garaje y trastero".

El constructor de esta promoción de viviendas ha asegurado que, de haber sido libre, el apartamento habría rondado los 360.000 euros. Y es que la realidad es que es uno de los grandes retos a los que se enfrenta nuestro país. Sin embargo, no es tan sencillo acceder a una de estas viviendas. En primer lugar, no se puede tener ninguna otra casa en propiedad. La vivienda debe destinarse a residencia habitual y hay que cumplir una serie de requisitos económicos, como tener disponibles entre 12.000 y 40.000 euros. Dos semanas después, y tras un sorteo, te dicen si has sido uno de los afortunados.

"De momento tenemos que poner la cocina y nuestra habitación y luego veremos, una cosa es la idea y luego lo que podamos", ha asegurado Beatriz. Lo que sí está claro, es que eta pareja tiene toda una vida por delante para construir su historia en esta vivienda, superando así uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los jóvenes.