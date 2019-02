Noche de grupos legendarios en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre las 1.00 y las 2.00 horas.

Herrera ha presentado esta edición de 'Radio Carlitos Deluxe' en la que ha prometido pinchar música de grupos legendarios. Y para dar comienzo lo ha hecho con The Hollies y la canción Long Cool Woman in a Black Dress. “Está es una pieza que está interpretada un poco en el estilo muy propio de la Creedence Clearwater Revival. Es un sonido muy 60, sonido de las armonías vocales. En el 72 cuando Alan Clark de hecho se marchaba de la banda anduvieron con estas cosas. Si te fijas incluso Alan Clark aquí te daba un poco al estilo de John Fogerty. La verdad está grabando un día que el productor no estaba y las armonías típicas, la característica fundamental de esas que eran capaces de meter en una sola canción no están, no tiene nada que ver. Bueno, eso fue un rotundo, rotundo pelotazo al principio de los años 70”, ha presentado Herrera.

Seguido Carlos Herrera ha pasado a hacer sonar uno de esos frupos legendarios, Guns N' Roses con su November Rain. “De lo mejorcito de Guns N' Roses. Ciertamente una pieza bellísima. No forma parte de mis bandas favoritas o de las que uno lleva en su playlist esencial. No soy muy de Axl Rose ni ni nada parecido, pero este November Rain es espectacular”, ha recordado el comunicador.

Tras esta canción, el comunicador ha pasado a un artista único como es Pink Floyd. “Quién no ha seleccionado en su plataforma de streaming favorita o en su discoteca, o en casa o donde quiera, y ha seleccionado alguna canción de Pink Floyd...”, ha dicho Herrera para dar paso al famoso tema Another Brick In The Wall.

La siguiente banda en llegar ha sido una de la más influyentes, The Byrds y su canción Turn! Turn! Turn!.

“Los 80 tenían un color, el de los ojos de Christine McVie, de Fleetwood Mac y el tema Everywhere”, ha presentado Herrera

“En 'Radio Carlitos Deluxe' buscamos las mejores piezas con historia del rock and roll y adyacentes. Y claro, cómo no te vas acordar de una muchacha que no se llamaba Layla pero a la que, esencialmente, Eric Clapton bautizó como Layla” ha hecho memoria el comunicador para presentar este Layla de Eric Clapton..