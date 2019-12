La Navidad llega a 'Radio Carlitos Deluxe' con los villancicos más roqueros

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales. Un espacio simplemente para escuchar música, para escuchar canciones, cosas que a lo mejor, a lo mejor hace mucho que no escuchas o que quizá posiblemente no has escuchado nunca.

“Además, 'Radio Carlitos Deluxe' se adecúa tanto a las circunstancias y a los tiempos que esta semana y la próxima vamos a escuchar canciones de Navidad. Porque la gente del rock and roll, la gente más dura, también tienen su pincelada Navideña. Ideas como para un par de programas como los que vamos a vivir estos días”, ha comenzado diciendo Herrera mientras pinchaba a Keith Richards y su Run Rudolph Run.



”Keith Richards lo hizo igual que Bruce Springsteen. Digamos que esta es una de las más celebres canciones Navideñas norteamericanas porque dice que Santa Claus está llegando a la ciudad”, ha explicado el comunicador para poner la canción Santa Claus Is Comin' To Town.

“Y este no es que sea un clásico. Se convirtió en un clásico a pesar de que era inédito hasta ese momento. Era de Gary Glitter”, ha presentado Herrera la canción Another Rock n' Roll Christmas.

“Y este de ahora es un himno de Navidad pacifista, algo parecido, pero bueno, si lo hace John Lennon..”, ha dicho Herrera para presentar la canción, So this is Christmas.

“Happy Christmas War is Over es una de las sensaciones inevitables y una de las canciones inevitables de Navidad. Como esta otra de otro Beatle que nada tenía que ver con John en la composición de canciones Navideñas. Completamente distinta. Como era Paul McCartney”, ha explicado el comunicador para poner la canción, Wonderful Christmastime.