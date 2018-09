Más Deep Purple, Eagles o BB King, en 'Radio Carlitos Deluxe'

Tercera entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', el programa en el que Carlos Herrera comparte con la audiencia las canciones más selectas de su reproductor de música. En esta edición, el comunicador más valorado de la radio española ha querido empezar enlazando con cómo acabó el segundo capítulo: con Deep Purple y el punteo de guitarra de Ritchie Blackmore en Highway Star, del disco Made In Japan.

Sobre Blackmore, Herrera ha comentado que "es un tipo particularmente odioso", según sus propios compañeros de banda.

Cada madrugada de sábado a domingo de 1.00 a 2.00 horas, Herrera repasa los temas que marcan su playlist y los comenta. Como este Highway Star de los Purple o el Won't Take You Back de Aynsley Lister, quien "ha aprendido a tocar la guitarra con los mejores", como Eric Clapton o John Mayer.

ESCUCHA AQUÍ EL TERCER EPISODIO DE 'RADIO CARLITOS DELUXE'

"Seco como un bacalao". Así ha presentado Herrera a Jim Morrison, a The Doors y su canción Roadhouse Blues.

Sobre el siguiente 'invitado', BB King, el responsable de 'Herrera en COPE' se ha preguntado si "alguien ha corrido mejor la mano por una guitarra Gibson como él". Después, los Eagles, una banda "con dos constantes elementales: Glenn Frey y Don Henley", a los que después se han unido el resto de componentes. Herrera ha recordado que su disco de grandes éxitos ha superado en ventas en la Historia a Michael Jackson, aunque no contuviera canciones como No More Cloudy Days.

"Alguna obra maestra con la que entretenerse". De eso va 'Radio Carlitos Deluxe'. Como, por ejemplo, Kenneth Babyface Edmonds, "un tipo con una clase descomunal".

También tiene clase, y mucha, alguien que es capaz de, proceder del punk, hacer con Burt Bacharach I'll Never Fall In Love Again, como Elvis Costello.