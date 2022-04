Las redes se rinden a 'La Madrugá' con Carlos Herrera: “Con los ojos vidriosos de lágrimas y emoción"

Este Jueves Santo, Carlos Herrera vivía en directo con los oyentes de COPE el calor de ‘La Madrugá’ de Sevilla, la noche más especial del año para la capital andaluza. Miles de personas volvían a llenar las calles para ver desfilar las procesiones, desde la ‘Hermandad del Silencio’ hasta la ‘Hermandad de los Gitanos’.

El director de “Herrera en COPE” empezaba emocionado las ocho horas de programación especial desde los estudios de Sevilla en la Calle Rioja de la siguiente manera: “Esa Madrugada sevillana que sintetiza o simboliza las otras muchas que en otra España están viviendo aquellos que portan una túnica, llevan un paso o un trono o siente las emociones propias de la Semana Santa y de un Jueves Santo de madrugada, la madrugada de un viernes. Esa almendra especial en la que se resumen tantos y tantos quereres de la Semana Santa a lo largo de estos 7 días”.

Durante ocho horas de programación, el comunicador líder de la radio española, lograba reunir a personas que se encontraban fuera del país, como Diego, que desde Carolina del Norte se unía a la retransmisión: “Escuchándolos desde Raleigh en North Carolina, saludos y que Dios todopoderoso nos bendiga y cuide mucho. Abrazos y saludos”.

Unos iban a trabajar, como Conchi, “Esta mañana, a eso de las 6:30… camino a trabajar de lavandera en el Hospital de Albacete, con la radio en el bolsillo iba por las calles desiertas oyéndote Herrera, con los ojos vidriosos de lágrimas y emoción. Ha sido maravilloso”; otros volvían, “Un trabajo de 10 elevado al infinito. Me has hecho llorar y sentir mi madrugá… después de trabajar en el Hospital Macarena 12 horas… no tenía cuerpo para salir a verlas… pero no ha hecho falta. Líder, todo lo haces tan bien…”, comentaba Mari Ángeles. Mientras, la ‘Esperanza Macarena de Sevilla’ y la ‘Esperanza de Triana’ continuaban su recorrido.

Muchas personas se sintieron en Sevilla sin estarlo, como Juana, una madrileña que asegura que Carlos Herrera “me ha trasladado a La Campana como otras veces la disfruté en directo”.

Incluso los políticos siguieron la retransmisión como es el caso de Sergio Ramos Acosta, senador del Partido Popular en Gran Canaria, quien se declara “fan, lo reconozco” de Herrera.

