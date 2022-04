Jorge Bustos, en 'La Madrugá': "Ya he visto que al paso del Gran Poder se santiguan hasta los locutores"

El jefe de Opinión del diario 'El Mundo', Jorge Bustos, se encuentra en Sevilla viviendo su Semana Santa. Durante el programa especial de COPE 'La Madrugá', ha tenido la oportunidad de compartir con Carlos Herrera las emociones que está experimentando Bustos durante la Semana de Pasión en una de las ciudades españolas donde con mayor intensidad se vive el Triduo Pascual.

En su primera madrugada, el periodista y colaborador de 'Herrera en COPE', ha expresado su satisfacción por aprender “de la mano de maestros”, esta inmersión pascual sevillana: “La verdad es que uno viniendo de Madrid, hijo y nieto de madrileños, al principio uno tiene dudas de si es capaz de captar lo que aquí se vive, pero poco a poco uno se va dejando empapar de esta forma de piedad popular, sofisticada, llena de códigos, de liturgias minuciosas y de arte monumental. Al final es Sevilla, es la fe, la historia de España, del arte del Mediterráneo”, ha manifestado Jorge Bustos.

Durante la semana, los momentos con los que se queda Jorge Bustos son innumerables. No obstante, lo que más le ha llamado la atención ha sido la distinción entre “las hermandades de rigor, que experimentan su fe y que sale de una forma rigurosa y recogida” y las hermandades “que proclaman la alegría de la Semana Santa, respondiendo al rito, sabiendo que hay momentos para representar el dolor de la pérdida, pero al final tienen la esperanza de la resurrección en la cabeza”.

Y es que a juicio del jefe de Opinión de 'El Mundo', la alegría de fondo es lo que define la Semana Santa de Sevilla: “No se pierde nunca, a diferencia de otras Semanas Santas que son más negras. Es muy perceptible. Me gusta el contraste entre las dos y lo he visto esta madrugada. He visto el 'Silencio y el 'Gran Poder'. Ya he visto que al paso del 'Gran Poder' se santiguan hasta los locutores”, comentaba entre risas a Carlos Herrera.