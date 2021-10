Jorge Bustos pronostica con qué político puede trabajar Iván Redondo: "Gesto de pedir curro"

Esta semana, Iván Redondo ha regresado a la pequeña pantalla. Tras su aparición mediática hace unas semanas de la mano de Évole, ha visitado el plató de 'Espejo Público' para dar a Susanna Griso más detalles sobre su paso por Moncloa y su salida del Gabinete de Sánchez. Redondo señaló que el secreto profesional queda entre Sánchez y él, que no va a estar desde fuera "susurrando a nadie" ya que se va a tomar al menos un año sabático. "Lo que pasa en un vestuario se queda en un vestuario" y "debe ser así", añadía.





Sobre esta entrevista se ha pronunciado Jorge Bustos a través de su cuenta oficial en Twitter. El colaborador de 'Herrera en COPE' ha compartido una noticia de la intervención de Redondo. El exasesor de Sánchez hablaba, en dicho fragmento, sobre la posibilidad de que Yolanda Díaz se convierta en la primera presidenta de nuestro país.

Gesto de pedir curro a Yolanda. https://t.co/xHgiakAa0k — Jorge Bustos (@JorgeBustos1) October 13, 2021





En la captura del vídeo de la entrevista, Redondo aparece realizando un gesto uniendo sus dos manos, como de petición. Bustos ha indicado, claramente de broma, "gesto de pedir curro a Yolanda". El mensaje suma más de 100 retweets y 800 'likes'. Además, algunos usuarios han continuado con ese comentario jocoso del colaborador de COPE. "¡No lo hagas por favor te lo pido!", "Un saludo a todos los que votaron a Sánchez", o "la única mujer que puede llegar a presidenta hoy en día es Ayuso", son algunos de los tweets que demuestran que la sociedad española se toma ciertas cuestiones con humor. Hasta la política.









El que fuera mano derecha de Sánchez también habló sobre su salida del Gobierno este verano, asegurando que se le comunicó a Sánchez el 5 de mayo, al día siguiente de las elecciones en la Comunidad de Madrid que ganó Isabel Díaz Ayuso. Además señaló que esta se pudo producir en dos momentos anteriores porque no se sintió "aceptado", "querido" ni "escuchado" a pesar de haberlo "dado todo" y "ganado todo".

Además, sobre la estrategia de los socialistas, Redondo opinaba que la plataforma transversal que debe llevar a cabo tendría que ser un "movimiento amplio" más que un "frente amplio" y no solo a la izquierda del PSOE.

Las consecuencias que sufrió Jordi Évole por entrevistar a Iván Redondo en La Sexta

La entrevista tuvo una gran repercusión tanto en el ámbito político como televisivo, y eso se tradujo en datos de audiencia. Con la entrevista a Iván Redondo, Jordi Évole consiguió que el episodio con el que estrenó la nueva temporada se convirtiese en el programa más visto de La Sexta, con un 8,6% de cuota de pantalla y un total de 1.363.000 espectadores.

"Me tiro por el barranco en mi trabajo, pero lo suelo hacer en paracaídas" o "no me voy a ir al PP" , son algunas de las afirmaciones que el próximo columnista de La Vanguardia expresó durante la entrevista, en la que señaló que su última conversación con Sánchez fue "sincera, directa, humana y no laboral".