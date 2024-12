Ana Pastor revela el método que emplea cada año en Newtral para evitar las fake news: "Exigente"

Ana Pastor ha sido parte activa en el debate de 'La verdad a tres', un programa presentado por Diego Garrocho para reflexionar sobre la verdad. Junto a ellos, han participado en el debate el escritor y filósofo Javier Gomá, y el religioso y fraile dominico, Vicente Niño.

La situación política actual de nuestro país se ha colado en la conversación y la periodista y fundadora de Newtral ha querido fijarse en la verdad desde el ámbito político y en la percepción que tenemos los ciudadanos de la misma.

Es más, Pastor se ha mostrado discrepante con una afirmación de Gomá en la que el filósofo aseguraba que "los votantes castigan la verdad". "Me ha encantado en un momento como en el que vivimos. No sé si ha sido sin querer", comentaba, antes de iniciar su reflexión al respecto.

LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL PERIODISMO ESPAÑOL, SEGÚN ANA PASTOR

Además, la periodista reflexionaba sobre la asignatura que, cree, tiene pendiente el periodismo español. Decía en 'La verdad a tres' que "el periodismo anglosajón lo practica más. Es, no solamente la autocrítica, sino también la rectificación. La rendición de cuentas. Estamos todo el día exigiéndoselo a otos colectivos. Por ejemplo, a los políticos".

Indica que, cada año, en Newtral "pasamos una auditoría internacional, de gente que no nos conoce, para saber si nuestro trabajo está basado en algún criterio que no debería. Es muy exigente para nuestro equipo y me gusta. Creo que podríamos practicarlo más incluso y sin tener que pasar esa auditoría anual". Puedes volver a escuchar el programa íntegro aquí. ¡No te lo pierdas!

"¿Es hoy la política una religión de sustitución?"

Más allá de esta interesante reflexión de Ana Pastor, Diego Garrocho también planteaba esta pregunta con el fin de generar debate y análisis en 'La verdad a tres'. En concreto, denunciaba que "cuando encontramos gente que no tolera que critiquen a su amado político, sea del signo que sea; cuando vemos que hay votantes que son inmunes a los hechos y que pase lo que pase, van a votar a ese partido".

"Yo creo que eso quizá no ha cambiado mucho, el recuerdo que yo pueda tener de los últimos años, lo que creo que sí ha cambiado es la conversación pública sobre eso. Es decir, antes era más normal esa defensa acérrima de algunos líderes, da igual en cuáles pensemos, de todos los que hemos tenido, pero se entendía la discrepancia mucho mejor", decía Garrocho.

JALAL MORCHIDI



Añade, por otra parte, "que la sensación que tiene es que había más debate sobre el amado líder, no solo internamente en los partidos, que ha habido épocas que no, sino en la conversación pública, la conversación mediática".

"Antes estábamos más hechos a la discrepancia y que eso se ha ido modificando, en mi opinión, para mal en todos los ámbitos, en conversaciones privadas, en cenas, en comidas, en conversaciones entre periodistas, en conversaciones entre gente", concluía Ana Pastor su reflexión al respecto.