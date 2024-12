La dura reflexión de Ana Pastor que evidencia el momento político que vivimos: "Te ha engañado"

Ana Pastor se ha colado en el debate de 'La verdad a tres', un programa presentador por Diego Garrocho para reflexionar sobre la verdad. Junto a ellos, han participado en el debate el escritor y filósofo Javier Gomá, y el religioso y fraile dominico, Vicente Niño.

La situación política actual de nuestro país se ha colado en la conversación y la periodista y fundadora de Newtral ha querido fijarse en la verdad desde el ámbito político y en la percepción que tenemos los ciudadanos de la misma.

Pastor se ha mostrado discrepante con una afirmación de Gomá en la que el filósofo aseguraba que "los votantes castigan la verdad". "Me ha encantado en un momento como en el que vivimos. No sé si ha sido sin querer", comentaba, antes de iniciar su reflexión al respecto.

¿Los votantes castigan la verdad?

"Creo que en la base de todo es que Diego empezaba su primera intervención hablando de a nadie le gusta que nos mienta. Yo estoy radicalmente en contra de eso. Creo que cada vez más nos encontramos con gente a la que por lo menos no le importa que le mientan.

Y en el ámbito más político, más de la sociedad pública, digamos, me parece que cada vez más encuentras gente que lejos de castigar la mentira del que ha votado, que creo que es la mayor exigencia que debes tener, has depositado tu confianza en alguien y te ha engañado; cada vez más nos encontramos con lo contrario. Como eres de los míos, te perdono. No, no, esto es al revés. Como eres de los míos, tienes que tener una penitencia a lo que has hecho", ha comentado la periodista.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa tras reunión del último Consejo Ministros del año en el palacio de la Moncloa en Madrid este lunes.

Por su parte, Gomá apunta que "el concepto de verdad en la política no es un buen concepto. El concepto fundamental es el de confianza, sobre todo en una época posideológica en la que nosotros vivimos. Hubo un tiempo en que a lo mejor luchas entre la democracia y la dictadura, pero he notado en alguna ocasión que los políticos que antes suscribían programas electorales, ahora lo que hacen, sobre todo, son autobiografías.

Porque de lo que se trata es de ofrecer un relato que sea convincente y que diga yo, ese tío me fío. Incluso aunque los otros digan que es mentira, yo de momento me fío. En ese sentido es en el que pienso que el concepto de verdad no es demasiado explicativo del comportamiento y funcionamiento real de la política".

"¿Es hoy la política una religión de sustitución?"

Tras estas reflexiones, Diego Garrocho preguntaba si "es hoy la política una religión de sustitución", es decir, "cuando encontramos gente que no tolera que critiquen a su amado político, sea del signo que sea; cuando vemos que hay votantes que son inmunes a los hechos y que pase lo que pase, van a votar a ese partido".

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno

"Yo creo que eso quizá no ha cambiado mucho, el recuerdo que yo pueda tener de los últimos años, lo que creo que sí ha cambiado es la conversación pública sobre eso. Es decir, antes era más normal esa defensa acérrima de algunos líderes, da igual en cuáles pensemos, de todos los que hemos tenido, pero se entendía la discrepancia mucho mejor.

Creo que había más debate sobre el amado líder, no sólo internamente en los partidos, que ha habido épocas que no, sino en la conversación pública, la conversación mediática.

Creo que estábamos más hechos a la discrepancia y que eso se ha ido modificando, en mi opinión, para mal en todos los ámbitos, en conversaciones privadas, en cenas, en comidas, en conversaciones entre periodistas, en conversaciones entre gente", reflexionaba Ana Pastor.

