Un vecino de Andújar que recoge la basura de la ciudad revela qué sacó de un contenedor: "Lo tenemos que ver"

Los trabajos de la noche siempre tienen un hueco en Poniendo las Calles y uno de los más comunes es el de los técnicos en recogida de basura. José trabaja en Andújar y en los alrededores de esta localidad de Jaén y le revela a Carlos Moreno 'El Pulpo' lo que se han llegado a encontrar mientras hacían su labor.

Audio

Un camionero de Cuenca explica la carga que transporta y solo puede llevar de noche: "Particular" Pepe le contó a Carlos Moreno 'El Pulpo' en Poniendo las Calles la razón por la que nos escucha todos los días que no es otra que su trabajo José Manuel NietoCuenca 20 feb 2024 - 10:35

La consciencia medioambiental es, afortunadamente, cada vez mayor. Gran parte de la población española y de toda la Unión Europea separa sus residuos para su posterior reciclado. España ocupa la posición número seis en el ránking de países de la Unión Europea en los que se generan más residuos per cápita de envases y embalajes.

Jose revela que "los lunes suele ser una noche bastante complicada porque todo el mundo saca lo del fin de semana": "Con los años que llevamos ya sabemos, cada vez que conocemos la ruta que nos toca, lo que nos vamos a encontrar". Carlos Moreno 'El Pulpo' quería saber si la gente de Andújar lo hace bien con la basura.

??La recomendación de un camionero de Asturias que hace la ruta Benavente - Madrid: "En San Vicente del Palacio" ?? https://t.co/3MjXnUsIh2 — COPE (@COPE) March 4, 2024

"Bueno, como todos, hay personas más cívicas y menos cívicas", señala este técnico de recogida de basuras, "ya sabemos lo que es, no todo el mundo tiene el mismo comportamiento a la hora de sacar la bolsa de casa, ni a la hora de reciclar, por lo tanto, encontramos de todo". ¿A qué se refiere José?

Qué sacó de un contenedor

El presentador de Poniendo las Calles le preguntaba si se había "encontrado algún electrodoméstico dentro de un cubo de basura, pero de los grandes": "Bueno, lavadoras, frigoríficos... Nos hemos encontrado hasta animales de grandes dimensiones". "¿Qué me estás diciendo? Pero me imagino que ya muerto, ¿no?", cuestionaba Carlos Moreno 'El Pulpo'.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Claro, pero bueno, animales como, por ejemplo, cerdos...", revelaba José mientras el presentador de Poniendo las Calles no se lo podía creer, "no sé, una oveja o cabras": "Dependiendo de la zona del poblado. De otro lado, más bien queda en una zona rural, por eso te lo puedes encontrar".

Este técnico en recogida de basuras también señala que "cualquier animal doméstico": "No hace tantas semanas nos llegamos a encontrar la cabeza de un caballo". "Eso se supone que normalmente el propietario del animal tiene que dar para enterrarlo", sigue explicando José, "lo que pasa es que es mucho más cómodo cogerlo, meterlo en un contenedor".

????Una española que vive en Estados Unidos va a tirar la basura y no da crédito a lo que encuentra?? https://t.co/aYfr2iw6IX — COPE (@COPE) February 13, 2024

"Eso tiene sanción por parte de la administración", reaccionaba Carlos Moreno 'El Pulpo'. José señala que, en esos casos, avisan "al Seprona": "Pero claro, es muy difícil localizar al responsable porque alguien que eche un animal de esas características a las 04:00...". Una historia increíble de lo que pasa en Andújar.

"Lo tenemos que ver"

José expone que "por eso muchas veces nosotros, los que nos dedicamos a esto, echamos en falta el reconocimiento a nuestra labor, al trabajo que realizamos": "Creo que muchas veces no, no está muy bien reconocido. Poco a poco, con el paso del tiempo, sí, la gente se va concienciando en el tipo de trabajo que tenemos, pero no es nada agradable".

"En el caso de las vísceras de animales también lo hacen mucho, sobre todo en zonas donde hay empresas cárnicas", continúa explicando José en Poniendo las Calles, "claro, todo eso está prohibido echarlo, pero, sin embargo, se lo saltan a la torera y es más cómodo para ellos o para el comprador hacerlo".