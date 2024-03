La recomendación de un camionero de Asturias que hace la ruta Benavente - Madrid: "En San Vicente del Palacio"

Todo lo que consumimos, todo lo que comemos, todos los utensilios que utilizamos en las tareas del día a día, todo ha tenido que ser transportado. En Poniendo las Calles ponemos en valor la labor de los camioneros y se ha pasado por el programa de Carlos Moreno 'El Pulpo' uno de Asturias que ha hecho esta recomendación.

Audio

En nuestra vida vemos miles y miles de camiones pasar en la carretera, pero, realmente, pocos saben cómo es el oficio de camionero. En Poniendo las Calles siempre nos acercamos a esta profesión, porque son muchos los que nos acompañan durante las horas del programa.

Cuando Carlos Moreno 'El Pulpo' le pregunta por dónde se encuentra, pilla a El Gominolo en "San Rafael": "Voy a Guadalajara y Azuqueca de Henares". Este ponedor de calles lleva azúcar, "endulzando la vida de la gente", un alimento que no nota que la gente "lo esté tomando menos" como le plantea el presentador de Poniendo las Calles.

"Escúchame, cuéntame cosas del camión, ¿cómo sería un viaje tuyo y mío ahí en esa cabina?", le cuestiona Carlos Moreno 'El Pulpo': "Llevo unos años haciendo Benavente - Madrid, Madrid - Benavente. "Para bajar para Madrid, bajo con carga general y luego por la noche, al día siguiente subo con paquetería".

"En San Vicente del Palacio"

Son "casi 03:30 horas para arriba, y 03:30 horas para abajo", como revela El Gominolo a Carlos Moreno 'El Pulpo', que tiene una pregunta sobre ese viaje: "¿Y en esas 03:30 horas te da tiempo parar en algún sitio?". "Sí, sí, sí, sí, sí, claro, a tomar un café, normalmente no se para, pero bueno, si puedes para tomar un café 20 minutos...", señala.

Carlos Moreno 'El Pulpo'ares por algún sitio "en el que te hagan un montadito, un bocadillo, algo a la plancha, algo calentito después de la conducción": "Pues mira, en la N-VI, en San Vicente del Palacio, en el kilómetro 147, ahí puedes pedir lo que quieras. Yo muchas veces paro y me tomo una tostada, pan con tomate y aceite o si no me puedes pedir un bocata o lo que quieras ya".

"A mí lo que más me gusta cuando estoy en carretera, lo que más me puede gustar de verdad es que haya una buena plancha", reconoce Carlos Moreno 'El Pulpo', "una plancha en condiciones que te puedan hacer un montadito, algo calentito, un poquito de panceta, un librillo, un poquito de lomo": "¿Eso es maravilloso, no?".

'El Gominolo' pone su apunte y le añadiría "queso o con pimientos". "Ahí tienes un área de servicio bastante grande", señala el ponedor de calles, que, para ayudar a Carlos Moreno 'El Pulpo' le apunta que tiene "unas luces rojas, como decimos en Asturias, de cambio de aceite y filtros".

Un camionero de Asturias

"Pulpo yo te doy las gracias", termina 'El Gominolo', "es más, mira, si sólo te pudiera definir con una palabra, te diría que eres tope, ya no puede haber más y la risa de Bea me contagia": "Si un día saliera de juerga con Bea... Yo soy de los que te empiezo a contar chistes el lunes a las 09:00 y el sábado a la noche sigo sin repetir".

El presentador de Poniendo las Calles le recuerda que tenga "precaución en la carretera": "Precaución, por supuesto. Ya son 40 años aquí subido". Además, le señala que "es mi cumpleaños": "62 ya". "Fíjate, me sacas 12", le revela Carlos Moreno 'El Pulpo' a 'El Gominolo' mientras le felicita en su día.