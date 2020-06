‘Vacaciones en el Mar’ triunfó por su tono ligero, divertido y exótico.

‘Vacaciones en el Mar’ surge después de emitirse una TV- MOVIE en 1976. Esta película logró un éxito feroz y eso fue lo que dio paso a crear una serie en la que el amor (sin dejar olvidada la comedia) estaba más que presente. Y, a su vez, esta TV- MOVIE se basa en la novela de Jeraldin Saunders titulada ‘The Love Boats’ en la que narraba sus propias experiencias como anfitriona en los cruceros de lujo.

El ‘Pacific Princess’ (barco en el que se sucedían todas las situaciones) no solo estaba basado en el Pacific Princess real (que, por cierto, una vez que terminó la serie no solo dejó de navegar sino que, además, terminó en un desguace); también estaba inspirado en el Royal Princess (que hace cruceros por el Caribe), el Stella Solaris (por el mar mediterráneo) el Pearl of Scandinavia (que navega por los mares de China) o el Royal Viking Sky (que los hace por Europa).

‘Vacaciones en el Mar’ fue una ficción muy fresca, ligera y divertida. En cada capítulo se abordaban, de forma paralela, varias historias y esto era lo que le daba un buen ritmo (aún a pesar de ser una época en la que los espectadores estaban acostumbrados a una series quizá menos rítmicas). Y es que la sitcom mezclaba los romances, con las picarescas, las anécdotas y los enredos típicos de las mejores telenovelas de aquellos años. Seguramente por todo esto fue por lo que triunfó, además de por no mostrar situaciones excesivas ni demasiado graves… Y es que la serie calcaba a la perfección el ambiente que hay cuando vas de vacaciones, lleno de risas, de visitas atractivas, de nuevas amistades, nuevos amoríos… Así que podemos decir que ‘Vacaciones en el Mar’ fue una de esas ficciones que logró que, ni moviéndote del sofá de tu casa, te fueses de vacaciones con toda la tripulación del ‘Pacific Princess’ y, lo más importante, que disfrutases con ellos y que te evadieses, aunque fuese 1 hora a la semana, de todas las preocupaciones que envolvían tu vida real.