Si usas mucho el coche te interesa: ¿debo llevar a partir de ahora un extintor siempre dentro del vehículo?

Como cada miércoles en 'Poniendo las calles', Alfonso García, nuestro experto en motor, ha repasado junto a Carlos Moreno 'El pulpo' las principales novedades del mundo del motor. Durante unos minutos, el programa despertador de COPE repasa las principales claves relacionadas con el ámbito de la carretera, para repasar los asuntos que más preocupan a los conductores.

En este sentido, en esta edición Alfonso García ha comentado una curiosa información que hace referencia a que Hacienda y la Seguridad Social desincentivan y agravan el problema de falta de conductores profesionales en nuestro país: "Tanto la Seguridad Social como Hacienda embargan el 100% de las dietas de los conductores. Cada vez está más extendido porque no son consideradas como retribución salarial. Esto desincentiva a los conductores profesionales que ven cómo tienen que hacer frente a los gastos para ejercer la actividad a la vez que se reduce cada vez más el salario final que perciben. Además, si la empresa no realiza los embargos se convierte en deudora por no haber aplicado el embargo".

También, Alfonso García ha hecho referencia a un dato importante que tiene que ver con la antigüedad de los coches en nuestro país: "La situación económica hace que muchos conductores no hagan la necesaria revisión y mantenimiento de sus vehículos. Por eso el RACE ha alertado de esta situación después de ver que los coches atendidos esta Semana Santa aumentaron casi un 30% más que hace un año. La averías más repetidas tienen que ver con la batería, seguidas de las que tienen relación con los problemas de motor. Un parque automovilístico viejo tenemos. Y aquí un dato relevante: en España se venden ya más coches con más de 15 años de antigüedad que nuevos".

¿Debo llevar un extintor en el coche?

Pero una de las respuestas más importantes de la sección ha llegado después de la pregunta de un 'ponedor'. Con los continuos cambios de legislación vial que se han realizado, algunos usuarios tienen dudas sobre si es necesario llevar extintor en el coche, por eso Alfonso García ha explicado los casos en los que sí es obligatorio llevar esta herramienta de emergencias: "El Reglamento General de Vehículos dice que llevar extintores en un coche, en un turismo, no es obligatorio, salvo que arrastre una caravana o remolque ligero. Entonces tendrá que llevar obligatoriamente un extintor. En cuanto al resto, la norma establece que los autobuses, vehículos mixtos y los vehículos destinados al transporte de mercancías con masa superior a los 3.500 kilos deberán llevar un equipo homologado de extinción de incendios adecuados y en condiciones de uso. Por cierto, los taxis no están obligados. Por último, todos los extintores deben revisarse cada tres meses por el propietario y cada año por una empresa autorizada. La vida útil es de cinco años".





