Upcycling: conoce la nueva tendencia que busca acabar con la contaminación de los residuos textiles

¿Sabías que la industria textil es responsable de aproximadamente el 20% de la contaminación mundial de agua potable? Pues esta es solo uno de los graves problemas que estamos dejando pasar. Nos remontamos hasta 2020 para hablar de moda sostenible, ya que desde el inicio de la pandemia, la industria textil ha manifestado su preocupación por la sobreproducción de prendas y saturación de marcas, buscando la ralentización del ritmo con el que se distribuyen las colecciones. Para cambiar estos inconvenientes ha nacido, entre otras, una nueva tendencia, el upcycling. Y sin duda hay un proyecto que representa a la perfección este suprarreciclaje y ese es: Upcyclick. Hoy pone las calles con nosotros Mariola Marcet, fundadora y CEO de esta empresa, que nos explicará con detalle todo lo relacionado con ella y con este nuevo movimiento.

En primer lugar, Mariola Marcet ha explicado cómo se le dio vida a su proyecto y cuáles eran sus intenciones: “Pues Upcyclick empezó como una plataforma online para conectar gente que se quiere transformar prendas que ya tiene con gente que sabe hacerlo, que llamamos fashionmaker. Y la idea es, pues aprovechar toda esa ropa que tenemos en el armario que no le damos uso, que según un estudio es alrededor de un 80%, y así evitar comprar tanto y que se generen menos residuos. Porque los residuos textiles también es uno de los grandes problemas porque usamos la ropa prácticamente muy poco tiempo y luego nos deshacemos de ella”.

Además, la fundadora y CEO de la empresa ha comentado que no solo tiene una finalidad, sino que va mucho más allá de la contaminación y existe otra manera de entender por qué se creó Upcyclick: “Creo que es una manera de expresarse, no solamente es la ropa en sí, sino que la ropa es un vehículo, la moda es un vehículo para expresar tu forma de ser, y luego también creo que tus estados de ánimo, porque depende de como estés ese día, pues también te puedes vestir de una manera u otra. Y también creo que es arte, es una expresión cultural, lo que pasa que todo lo que hay detrás que se ha ido descubriendo de la contaminación, pues creo que se debería de cambiar para que eso no fuera un problema”.