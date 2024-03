Una vecina de Toledo demuestra con un ejemplo el problema de Sanidad en las autonomías: "En cuanto sales"

Todos tenemos claro que nuestros datos tienen un valor incalculable, más en esta época de la información y de internet. En Poniendo las Calles, este jueves hemos conocido casos en los que estos se deberían de compartir, no como en el uso que hacen algunas empresas. Esperanza, una vecina de Toledo, lo demuestra con su ejemplo.

Hay unos sobre los que no se habla tanto como son los datos médicos. Es decir, de nuestros historiales, de cómo se almacenan y de todo lo que habría que hacer para incorporar algunos avances que nos faciliten la vida tantos a los pacientes como a los profesionales de los hospitales o de las urgencias.

Por ejemplo, José es de Murcia, tiene 58 años y hace cinco sufrió una caída que lo dejó en silla de ruedas. Cada cierto tiempo tiene que acudir a sus revisiones en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Y después de tantos años, siguen sin tener registrado su historial clínico.

Lo peor de todo es que no es la primera vez que le pasa. Durante un viaje a Extremadura se partió el fémur y, en el Hospital de Don Benito, tampoco tenían ningún dato clínico suyo. De hecho, José se ha planteado muchas veces qué pasaría si tuviera que ser ingresado en cualquier hospital de una comunidad que no es la suya.

El problema de Sanidad en las autonomías

Tras perder el conocimiento o cualquier problema que no le permita estar consciente. Durante ese ingreso, los médicos no podrían saber nada sobre él. Y resulta que el caso de José es bastante más habitual de lo que pensamos. Algunas comunidades como Madrid, Cataluña o Andalucía llevan ventaja, pero en otras, la historia clínica no está conectada.

Ni siquiera entre los centros de salud y hospitales de la misma provincia. Cuesta creerlo, pero es así. Y mientras pasa esto en España, Europa ha asegurado recientemente que pretende crear "un Espacio Europeo de Datos Sanitarios" con el objetivo sería almacenar los datos médicos de todos los ciudadanos de la Unión Europea.

De esta manera, no solo se evitaría lo que pasa en España, también serviría para desarrollar tratamientos o abrir nuevas líneas de investigación sobre enfermedades. Está muy bien pensado, pero sabiendo la situación de nuestro país. La realidad nos habla que antes habría que resolver los problemas que afectan a nuestro propio país.

Y dirás, pero si yo con mi tarjeta puedo retirar medicamentos que me hayan recetado en prácticamente cualquier farmacia de España, ¿por qué no se ha podido hacer lo mismo con los historiales clínicos? Cada comunidad autónoma gestiona su información por separado y, aunque existen planes nacionales, no es fácil digitalizar los datos de los más de 48 millones de españoles.

"En cuanto sales"

Lo ideal sería que cualquier médico español pudiera visualizar en la pantalla de su ordenador el historial médico de cualquier ciudadano, independientemente del lugar en el que esté o de la comunidad autónoma en la que el paciente haya nacido. Pero esto, a día de hoy, como te contamos en Poniendo las Calles, no pasa. Y es muy triste tanto para nosotros como para los doctores.

Y a eso hay que sumar que, incluso dentro de la misma región o incluso de la misma ciudad, puede ser que tus datos no estén almacenados en diferentes centros médicos. Algo sorprendente y que da una impresión de llevar un cierto retraso con respecto al siglo en el que estamos y al momento en el que vivimos.