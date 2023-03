Una vecina de Logroño se hace viral al quejarse de los ruidos nocturnos: "Es ilegal montar ese escándalo"

En 'Poniendo las Calles' hay un hueco en el que nos hacemos eco de las quejas de algunos vecinos. Hay muchas graciosas. Que si el niño del de arriba aporrea el piano, que si la del cuarto se ha hecho un trastero anexo en el patio, que si el perro del de enfrente se mea en el rellano y se queda ahí lo más grande. Pero sin duda hay una que genera siempre mucho desasosiego entre los vecinos y es cuando te toca una pareja rumbera cerca.

Una mujer de Logroño, harta de escuchar sonidos festivos todas las noches, ha decidido poner un cartel en el rellano para pedir por favor a estos vecinos que dejen de quererse cuando lleguen las 10 de la noche. Hasta esa hora, ella no se mete en los hábitos de la pareja. Pero desde las 10 le parece, según sus propias palabras, “ilegal montar ese escándalo”. Y continúa con sus amenazas: “desde hoy os doy la oportunidad de bajar el volumen, pero la próxima vez llamaré a la policía...”

La vecina se queja porque: “que vosotros no madruguéis me parece estupendo, pero yo sí y estoy segura de que a más gente le molesta". "La pasada noche entre las 12 y las 12:30 y no ha sido la primera vez de chillidos", sentencia. Y para terminar les dice “anda, que no hay horas al día”. Los tiene minutados los encuentros. ¿Te imaginas que algo así dirija tu vida? ¿Escuchar a los vecinos se convierta en el centro de su vida porque no te dejan dormir?

No es la única

En 'Herrera en COPE' esta semana también se hacía viral una historia de ruidos. Esto es lo que le ocurrió a un ganadero de una localidad llamada Siero, en Asturias, de 51.000 habitantes -que no es un pueblo de cuatro casas-, quien recibió una multa inesperada. Pero no por una infracción de tráfico, ni por algo relacionado con pagos al Ayuntamiento o a la Hacienda Fiscal, sino que la sanción fue por el mugido de una vaca. Y es que, los propietarios de una explotación ganadera recibieron una multa de 300 euros porque, los mugidos de una de sus vacas que se llama Carmina y que tiene 15 meses, superaron el límite de decibelios permitidos.

Esto sucede hasta en la capital. No con vacas, sino con personas. Un grupo de vecinos tiró de ironía para quejarse del ruido que hace otro de ellos y le ha dejado una sarcástica nota en el portal del bloque. "Tenemos un vecino aficionado a la música alta y a cantar a las 6 de la mañana. Entre todos podemos aportar para que cuando el señor guste y le apetezca cantar, se pague unas cervezas en un karaoke. Atentamente, otros vecinos", se puede leer en la nota. "¡Dejen aquí sus donativos!", comienza diciendo el papel .