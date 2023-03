Una madre de 8 hijos ayuda a jóvenes en peligro de exclusión: "Muchas veces solo quieren que les escuches"

En múltiples ocasiones se habla de las personas que ayudan a los demás sin darse cuenta y sobretodo, sin buscar protagonismo.Silvia es una de esas personas. Comenzó una iniciativa con otras familias para ayudar a jóvenes adolescentes que tienen problemas para encontrar su sitio en el mundo. Silvia nos cuenta como es capaz de hacer esto con 8 hijos: “Mi marido me ayuda mucho. Yo les doy el desayuno y el los lleva al colegio mientras yo me voy al trabajo”. “El truco está en no organizarse, cada vez lo tengo más claro”.

Para ayudar a estos jóvenes, Silvia y las demás familias utilizan todos los viernes para pasar tiempo con ellos. Ella dice: “Son jóvenes que se encuentran muy perdidos. Muchos de ellos tienen problemas con las drogas o el alcohol, vienen de familias desestructuradas y necesitan ayuda”. “Muchas veces solo quieren que les escuches”. Para finalizar el año, realizan un campamento donde no solo van jóvenes que han participado en las actividades que organiza Silvia con la parroquía, sino que también llevan a sus amigos. “Les damos charlas, hacemos juegos con ellos, … Pueden traer a quienes quieran, todos son bien recibidos”. “Al final nos cogen tanto cariño que cuando cumplen 18 años no se quieren separar”.- Dice Silvia.

Estas actividades que realizan son sin ánimo de lucro, por eso, siempre piden donativos para poder ayudar a los más necesitados y que esos jóvenes encuentren su lugar en el mundo y tengan derecho a una segunda oportunidad.

Quien quiera participar con un donativo tiene que poner este número de cuenta: ES96 0049 6791 7123 1600 1265

Y el concepto es: CAMPAMENTO 2023





Todos los detalles en el audio.

