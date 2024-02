Una escritora perdió a sus padres y ahora escribe para ayudar a superar el duelo: "Aquí no se queda nadie"

Antes o después perdemos a nuestros seres queridos. Bien nuestros padres, que por orden natural suelen fallecer antes; pero a veces pueden ser nuestras parejas, hijos, amigos o familiares íntimos. Por eso lo ideal es estar preparados para ese "palo emocional", pero no siempre es así.

item no encontrado





Esta noche, en Poniendo las Calles, hemos charlado con Beatriz Moreno Núñez, periodista y autora del libro "Y llegó la VIDA". El subtítulo de dicho escrito es "Una historia para ayudarte a superar el duelo". Y es que nuestra protagonista de hoy escribió este libro a partir de la pérdida de sus padres, algo que le marcó y ha querido compartirlo para ayudar a otras personas que estén en su misma situación.

Aprender a vivir con el miedo

"Durante estos últimos años he aprendido que el pasado nunca vuelve, el futuro no sabemos qué nos deparará. Por lo que vive el presente y no dejes para mañana lo que puedes vivir hoy", esta es la última frase que aparece en "Y llegó la VIDA". Podríamos resumirla en Carpe Diem. Y es que esa última sentencia tiene mucha razón.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Beatriz perdió a sus padres en el corto periodo de un mes. Fue en el año 2017, hace ya 7 años: "Tuve mi proceso de duelo, lo fui superando, y el verano pasado, ya con toda esa herida curada, me senté y me dije a mí misma que quería escribir un libro para ayudar a la gente. Es un libro muy vitalista. Cuento por una parte todo lo que pasó, y ya en la segunda es una parte más reflfexiva, donde invito a que la gente piense un poco sobre su vida, si ha cumplido sus sueños".

No estamos para siempre

Ella fue consciente, a partir de su experiencia, que todos tenemos una hora, una fecha marcada de la cual no somos responsables. Y para ello hay que estar preparado: "En el momento que pasa algo así, tan fuerte como esto, es cuando te das cuenta que aquí no se queda nadie, y que todos tenemos un número contado de respiraciones".

item no encontrado





Es un hecho que conocemos y que muchas veces intentamos evitar pensar en él, y es normal.La muerte no es un tema agradable. Nos genera sentimientos de tristeza y nos hace pensar en un final. Cuando vemos una serie de televisión, muchas veces no valoramos el camino. Un capítulo que nos parece insulso, sin importancia, a la postre lo echamos de menos cuando sabemos que nos quedan solo 2 para acabar la serie.

item no encontrado





Igual con los libros o con cualquier evento o experiencia que tiene un fin. No somos conscientes de lo que tenemos hasta que nos paramos a pensar; a reflexionar: "Todos pensamos que nos vamos a morir con 80 años, haciendo el pino puente... Y no. Cuando somos pequeños todos pensamos que somos eternos. A lo mejor cuando eras un niño o adolescente querías ser médico. Y luego, pasa el tiempo, y te das cuenta con 40 años que al final eres bombero. Lo importante no son los cambios, lo relevante aquí es preguntarse si eres feliz con lo que haces. Si es así, enhorabuena, sigue así. Pero si no es así, estás a tiempo de cambiar, de reconducir tu vida".