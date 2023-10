Una camionera de Huesca explica la curiosa carga que lleva para que puedas comer jamón: muy eficaz

Los camioneros españoles son unos habituales en 'Poniendo las Calles'. Esta semana fueron protagonistas en los telediarios por los ataques que están recibiendo en Francia. Las imágenes de agricultores franceses atacando a las exportaciones nacionales que tan habituales se hicieron a finales de la década de los 80 y principios de los 90 han vuelto a repetirse. Los viticultores galos se han organizado en el municipio francés de Narbona para llevar a cabo una operación sorpresa y frenar las importaciones de vino. La protagonista que entró en el programa llevaba otra carga muy curiosa.

Audio





Uno de los transportes habituales es el del porcino. Hubo un día en el que un bulo sobre la cantidad de estos animales había en el país. Un titular que señalaba que "En España ya hay más cerdos que personas" alertó a toda la nación. El número total de sacrificados acumulado durante el año es de algo más de 50 millones. Sin embargo, el censo se mantiene en torno a los 30 millones. Y es que estos animales se reproducen gracias también a lo que esta 'ponedora' cuenta en el programa que dejó patidifuso a todo el equipo.

Cuantos camioneros hay en España

España necesita camioneros. En concreto, 20.000. Son los puestos que faltan por cubrir que ha calculado AECOC, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Además, el 70% de los transportistas en activo supera los 50 años, así que, cuando se jubilen, el sector necesitará todavía más profesionales. El problema es especialmente acuciante en el sector del motor. Según cifras de Transportave, la asociación nacional de empresas de transporte, cuentan con un 25% menos de portavehículos que en 2019. Eso provoca grandes dificultades y cuellos de botella, impidiendo que los coches lleguen para poder ser vendidos.





Según recoge Fenadismer, en nuestro país había en 2022 aproximadamente medio millón de camioneros y 103.000 empresas dedicadas al sector del transporte. Existen barreras económicas, como la consecución del permiso de conducir C, como también superar las pruebas de aptitud profesional, motivo que trastoca la intención de adentrarse en esta profesión. También, cabe destacar que el estancamiento salarial desmotiva y hace menos atractiva esta profesión a los más jóvenes. La 'ponedora' protagonista de esta noticia sí está contenta con el trabajo que hace.

La curiosa carga de esta 'ponedora'

Este verano sorprendía una noticia: "Un dron no tripulado realiza la primera entrega comercial en Cardona (y es de semen)". Esta empresa especializada en la inseminación artificial porcina utilizó este nuevo transporte para desplazarse siete kilómetros en línea recta a 70 kilómetros por hora y tardó siete minutos. Es decir, fue muy eficaz. Se trata de un hecho inédito hasta ahora en España y representa la consecución del primer vuelo de transporte comercial de mercancías con dron no tripulado. Esperemos que esto no suponga un problema para la transportista que entró en 'Poniendo las Calles' con la misma carga.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





No sabemos si la 'ponedora' llevaba tanta cantidad como la que encontró la Dirección General de Aduanas de Argentina. Un ciudadano uruguayo intentó cruzar la frontera por el paso fronterizo de Gualeguaychú - Fray Bentos con seis litros de semen porcino. A bordo de un Volkswagen Saveiro, recorrió el desplazamiento con esta carga que, según el país, necesita de un certificado especial. El organismo entendió que pudo haber adquirido el material genético de forma irregular, ya que tampoco presentó una factura que acreditara la compra.