Si tienes perro, no le cortes el pelo en plena ola de calor: "Está para protegerlo"

Cada verano que llega, las olas de calor son más repetitivas y más intensas. Si ya para nosotros, los humanos, pueden ser insoportables y no sabemos cómo aguantarlas, imagínate nuestras mascotas. Si bien se adaptan normalmente bien al medio en el que viven, también sufren los efectos de las altas temperaturas. Por ese motivo, nos hemos preguntado cómo hay que actuar si les da un golpe de calor, cómo podemos evitar que se produzcan y cuáles son los síntomas que debemos aprender a identificar. Todas estas preguntas nos las responde el veterinario José Luis Blázquez en 'Poniendo Las Calles'.

Si tienes una mascota, esta información te interesa. Con este calor es probable que tu perro no lo esté pasando muy bien pero, si le da un golpe de calor, ¿cómo hay que actuar? Lo primero de todo es bajarle la temperatura como medida de prevención, y solo en el caso de que su temperatura corporal no supere los 40ºC. Una forma de reducirla es sumergir a tu canino en un baño de agua, pero si no tienes esa opción, también puedes colocarle toallas húmedas sobre su cuerpo o rociarlo con alcohol. Pero, lo más conveniente, y lo que se aconseja, es llevarlo, cuanto antes, al veterinario, ya que él podrá valorar de forma más exacta cómo está tu perro y qué tratamiento debe seguir si el cuadro se mantiene.

Pero, claro, ¿cómo puedo saber que le está dando un golpe de calor? Algunos de los síntomas son el jadeo intenso, la boca muy abierta o si la lengua cambia a un tono más oscuro. Igualmente, es complicado identificarlo, por eso, lo mejor que podemos hacer es evitar ciertos comportamientos para evitar la situación. Por ejemplo, no debemos pasear en las horas con las temperaturas más elevadas, ni tampoco dejarlo dentro del coche sin ventilación y al sol. Y algo que, en muchas ocasiones, se hace y no es correcto, es cortales el pelo. José Luis Blázquez, veterinario en Madrid, explica a Beatriz Calderón en 'Poniendo Las Calles' por qué es perjudicial para nuestro canino.

¿Los perros sudan?

En España, ya tenemos el doble de mascotas que de niños, por lo que es fundamental saber cómo debemos cuidarlos correctamente. Y de esas mascotas, más de nueve millones son perros. Pues bien, aunque los humanos, cuando tenemos calor, tendemos a sudar, los sabuesos no lo hacen de forma tan exagerada, más bien regulan su temperatura corporal por la lengua y la boca. De la misma manera, ocurre con los gatos, que aún sudan menos que sus amigos de cuatro patas.

Lo que está claro es que nuestras mascotas sufren también las temperaturas elevadas que llevamos viviendo durante todo el verano, y debemos saber cuidarles para proteger su salud. Los golpes de calor también les afecta a ellos, por esa razón hay que ser muy conscientes de nuestros actos para no sufrir ningún susto innecesario.