La terrible noche que pasaron los afectados por las protestas de los agricultores en la A-4: "Horas sin comer"

Los agricultores siguen protestando a lo largo de esta noche y mañana con sus tractores en varios puntos de España. Uno de esos puntos activos está en la A-4, a la altura de Madridejos, en Toledo. También en la provincia de Lérida, en varios puntos. Eso ha dejado a muchas personas tiradas en la carreteracomo hemos comprobado en Poniendo las Calles.

En la provincia de Salamanca, por ejemplo, se han organizado para mantener la movilización a lo largo de esta madrugada. Ya por el día han anunciado que van a intentar cortar desde primera hora de la mañana las principales vías y rotondas y bloquear así el abastecimiento de los supermercados, una situación muy seria a esta hora.

De estas movilizaciones también se desprende la gente afectada que intenta pasar por esas vías. Es el caso de una mujer que lleva atrapada en una carretera a la altura de Manzanares, en la provincia de Ciudad Real, desde hace horas: "Llevamos parados en la autovía más de cuatro horas. Estamos desesperados de no entendemos cómo puede estar pasando esto".

"Estamos totalmente de acuerdo con los agricultores, pero no pueden hacer esto coartando a los demás de esta forma", continuaba esta mujer, "es necesario que nos ayuden porque no podemos estar toda la noche en un coche metidos": "Hace frío, estamos a cinco grados de temperatura, estamos sin comida, sin bebida, sin nada. Por favor, ayuda".

"Horas sin comer"



"Yo salía de Segovia a las 17:00 horas para llegar a Algeciras y llegaría sobre las 00:00 horas, o así, pues ahora mismo me encuentro en el A-4", le contaba Juan José, un vecino de Segovia, a Carlos Moreno 'El Pulpo' a eso de las 02:30 horas, "llevo cinco horas parado, hay miles de personas aquí porque somos mogollón".

El vecino de Segovia incidía en que eran "las 02:00 horas", estaban "a 6,5 grados" y "aquí no se ha dignado nadie, ni la Cruz Roja, ni nada, yo qué sé, a proporcionarnos agua o mantas, algo de comida": "Yo he llamado en un acto de desesperación a la Guardia Civil, al 112 y a la Subdelegación del Gobierno para ver qué estaban haciendo".

"Esto me ha recordado Pulpo a cuando al tema de las nevadas del túnel en Madrid y Segovia, tenemos la suerte de que no está nevando, pero es que a 6,5 grados, aquí no ve nada, hay gente, coches, con familias, con niños, con ancianos, están los camiones frigoríficos y se va a acabar el gasoil, se va a acabar el combustible", denunciaba.

MURCIA, 06/02/2024.- Cientos de agricultores mantienen cortada la autovía A-30 a la altura del Puerto de la Cadena, en las dos direcciones, para protestar por la difícil situación que atraviesa el campo. Los agricultores pasarán esta noche al relente para continuar la protesta hasta que la administración les garantice que los productos de terceros países como Marruecos entran a Europa con los mismos requisitos que se exigen a los cultivos hortofrutícolas españoles, según ha asegurado desde el Puerto de la Cadena Alberto, un productor de la zona de San Javier. EFE/Marcial Guillén

A pesar de esta situación, están con los agricultores: "Yo creo que tienen razón, porque efectivamente lo que no puede ser es que la ganancia no es el retorno del trabajo. Entonces yo estoy de acuerdo, pero hay formas, hay formas de demostrar su enfado". Es uno de los muchos ejemplos de afectados que pasaron por Poniendo las Calles esta noche.