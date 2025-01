Estos son los primeros estrenos en cartelera del 2025

Ya es costumbre que todos los viernes venga nuestro experto en cine, Jerónimo José Martín, para repasar todos los estrenos en la gran pantalla y en las plataformas de streaming junto a Roberto Pablo.

BETTER MAN

Nuestro experto en cine ha querido empezar destacando una biografía musical de Robbie Williams llamada Better Man. Hay que resaltar que así se denomina también el título de una canción de este cantante. “Chico rebelde del rock pop y que aquí, se ha brindado porque él forma parte de la película no solo como productor sino como actor”, así definía Jero el sello de este artista británico. Y nuestro colaborador ha querido continuar exclamando que esta cinta es “un auténtico examen de conciencia… Un biopic, pero no al uso, hace un examen de conciencia a las muchas cosas que ha hecho mal, de las cosas que ha hecho bien, y de su estilo”.

LA VENGANZA SE SIRVE CON PLUMAS

El siguiente film que recomienda nuestro crítico de cine es una producción de Armman Studios, Wallace and Gromit: La venganza se sirve con plumas.

VIVIR EL MOMENTO

Continuamos con Vivir el momento, una tragedia familiar en la que Florence Pug y Andrew Garfield salvan los trastos de este drama.

ABSOLUCIÓN

Y ahora le toca el turno a Jero de contarnos la trama de este thriller criminal donde Liam Neeson sostiene una historia ya muy vista en Absolución.

LA LUZ QUE IMAGINAMOS

La luz que imaginamos, es una película bastante premiada, aunque desgraciadamente a nuestro experto en el séptimo arte no le ha entusiasmado afirma que es un drama existencial sobrevalorado.

HERETIC

Y finalizamos nuestro repaso por la cartelera con Heretic, una cinta que nuestro colaborador define como terror ateo ya que considera una burla de la religión, y solo destaca el papel de Huge Grant.

Si te apetece escuchar como Jerónimo José Martín repasa con detalle los estrenos de esta semana. ¡Dale al play!