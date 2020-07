¿Siguen vivas las lombrices cuando se parten por la mitad? ¿Pueden los animales oler debajo del agua?

¿Qué les pasa a las lombrices cuando las partes por la mitad? ¿Siguen vivas?

Las lombrices sí siguen vivas una vez que las cortas por la mitad. Estos animales forman parte de la familia de anélidos oligoquetos. La estructura de estos animales es, cuanto menos, curiosa; no tienen una cabeza definida, aunque sí poseen boca en uno de sus extremos y ano en el otro… Lo que ocurre es que muchos creen que cuando una lombriz se parte se reproduce y esto no es así. Cuando cortas una lombriz por la mitad, solo queda viva la parte de la lombriz que tiene la boca y la otra parte se regenera al cabo de unos días (aunque no se regeneraría como una lombriz común porque solo puede repetir un segmento igual… Así que formaría otra lombriz pero con dos rectos). Además las lombrices poseen ambos sexos así que son ellas mismas las que se aparean cada 7 días.

¿Pueden oler los animales debajo de agua?

No todos los animales pueden oler debajo del agua pues depende de su capacidad olfativa y del entorno en el que viven. Los pájaros y los primates serían los que más capacidad olfativa tienen… Pero, sin duda, el puesto número uno se lo llevan los peces… Y más concretamente la anguila que es, con diferencia, el pez que más olfato tiene.