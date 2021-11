Sergio Dalma viene a Poner las calles con El Pulpo

Estamos consiguiendo salir de un tiempo en el que hasta el más templado ha sentido vértigo. No poder salir de nuestra casa, no poder abrazar a nuestros seres queridos ha supuesto un trauma del que aún nos estamos reponiendo. Ahora, gracias a las vacunas y las medidas de prevención, vamos recuperando la normalidad. Pero no se nos puede olvidar que durante la etapa más dura, la del confinamiento, uno de los mejores tratamientos que elegimos la mayoría para pasar el tiempo fue el de la música. Y es que la música tiene la capacidad de cambiar nuestro estado de ánimo y de convertirse en compañera en las situaciones más complicadas. Este viernes cumple su palabra de aceptar el reto de Poner las Calles un artista que lleva mucho tiempo haciéndonos la vida mejor a través de su canciones, el maravilloso Sergio Dalma.

El cantante viene a presentar su nuevo trabajo, cuyo título es la voz de lo que nos representa, 'Alegría'. Un disco que está cargado de historias positivas.

No solo el disco, Sergio Dalma también ha tenido suerte y le han pasado muchas cosas buenas durante este tiempo. Por eso, cree que quizás deberían enseñarnos a mirar la vida de otro modo.

Más después de lo que vivimos durante el confinamiento. Dalma, de hecho, tuvo que cancelar treinta conciertos de su gira.

Sin embargo, volvió más fuerte del confinamiento y con su 'Alegría', un disco que también le representa como persona. Un tipo alegre, simpático y buena gente que con su tema “Gracias” ha transmitido un mensaje muy simple pero vital. El hecho de que puede haber historias en las que no haya un perdedor. Porque siempre hay que ver el lado positivo de la vida. Y hay que tener en cuenta que incluso de una ruptura, uno puede salir reforzado. Y que en tiempos difíciles surgen los mejores trabajos como le ha pasado a Sergio Dalma con 'Alegría'.