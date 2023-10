Sergio Dalma desvela a Carlos Moreno El Pulpo el secreto de su nuevo disco: "Más que antes"

Según dicen los expertos, en la vida pasamos por varias crisis. Y algunas de ellas tienen que ver con la edad. Según pasan los años se echan en falta algunas virtudes de la juventud a la vez que la experiencia aumenta. Y eso es lo importante, en realidad, que el tiempo vivido, no sólo no debe ser un lastre, sino que debe ser un orgullo. Hoy en 'Poniendo Las Calles' ha estado un artista que es parte de la mayoría de los españoles, por lo que ha ido aportando a lo largo de su carrera. Y la mejor noticia es que aún le quedan muchas metas por cruzar. El próximo destino que nos propone es toda una declaración de intenciones. “Sonríe porque estás en la foto” es el título del nuevo trabajo de Sergio Dalma.

Audio





Ha asistido al programa para presentar su último trabajo, lleva 34 años de carrera y la primera canción que conocemos de este álbum está cargada de ilusión.

"Yo te diría que optimismo, es saltar, es vivir al máximo, creo que cada vez que grabas un trabajo te vuelcas y enseñas todo lo que llevas dentro", así lo ha contado hoy el cantante Sergio Dalma en 'Poniendo Las Calles'.

07-11-2019 El cantante Sergio Dalma posa tras una entrevista con Europa Press en la que ha presentado '30... y tanto', el disco que celebra los 30 años de carrera del artista, en Madrid (España), a 7 de noviembre de 2019.Ã"scar Cañas - Europa Press





En 'Poniendo Las Calles' cuenta cómo está en su vida personal y en esta nueva etapa: "Acabo de cumplir 59 años aún no he entrado en la crisis de los 60 o eso creo... Pero esta es una etapa en la que mi espíritu es muy joven y ya tengo una experiencia acumulada, y ves que cualquier cosa que hace lo disfrutas muchísimo más que antes", así lo ha contado hoy el cantante Sergio Dalma en 'Poniendo Las Calles'.

Más sobre la canción: "Sonríe porque estás en la foto"

También ha explicado el significado de la canción, "sonríe que estás en la foto": "Yo no sé hacerme selfies, yo con que salga en la foto me va bien. Ahora cada vez que me hago una foto con mis padres me parece un regalo enorme, porque ahora que he vuelto a mi tierra les tengo cerquita. Y creo que estas fotos las voy a guardar con mucho cariño", así lo ha contado hoy el cantante Sergio Dalma en'Poniendo Las Calles'.

