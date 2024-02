Ser voluntario de esta ONG hará que viajes por todo el mundo: "Transportar ayuda humanitaria"

Las Organizaciones no Gubernamentales, ONG, realizan una labor fundamental en nuestra sociedad. Son entidades que no buscan un beneficio propio como tal, sino que nacen con la intención de ayudar a un grupo de personas que pasan por problemas. Buscan el bien social. Este jueves, en Poniendo las Calles hemos conocido una ONG muy particular: Aviación Sin Fronteras.

Aviación Sin Fronteras y su labor social

Siempre que hablamos de las ONG se nos vienen a la cabeza las mismas: Médicos Sin Frontera, Manos Unidas... Pero hay organizaciones más pequeñas que tratan de hacer un mundo mejor. Es el caso de Aviación Sin Fronteras. Se trata de una asociación que, como su propio nombre indica está vinculada con el mundo de la aviación, pero, ¿en qué consiste, cómo trabajan?





Ana Ferrer es directora de Aviación Sin Fronteras y hoy ha estado en Poniendo las Calles junto a Carlos Moreno "El Pulpo". Así le ha contado a los ponedores cuáles son las funciones de esta ONG: "Llevamos a cabo misiones humanitarias. Nuestros proyectos consisten, por ejemplo, en acompañar a niños que viajan a España, casi siempre por motivos médicos, y en transportar ayuda humanitaria fuera a otros países. Y luego aquí en España también hacemos actividades dentro del sector aeronáutico, siempre acercando el mundo de la aviación a distintos grupos".

El transporte es fundamental en muchas de las labores humanitarias, a nivel internacional, pero también en nuestro país. Y es muy costoso. Así que es crucial que una parte de esta ayuda la cubra Aviación Sin Fronteras. Y los socios de esta ONG son, en su mayoría, trabajadores de algunas aerolíneas.





Ana Ferrer nos contaba en Poniendo las Calles porque sus voluntarios pertenecen casi todos al sector aeronáutico: "Las tripulaciones o empleados de ciertas compañías tienen un tipo de billetes que son a muchísimo menor coste. Y claro, si cualquier individuo quiere comprarse un billete, este será mucho más caro, por lo cual, que estos tripulantes nos ayuden hacen que el coste sea muchísimo menor y gracias a eso podemos llevar a cabo estas misiones".

La satisfacción de ayudar al prójimo

Ana Ferrer tiene raíces africanas, y muchas de sus acciones van dedicadas a ese continente que tanta ayuda necesita. Ella está encantada de poder ayudar a quien lo necesita: "Es un sector que, además aparte de dedicarme a ello profesionalmente, es maravilloso. También soy voluntaria en otra organización y por eso hago mucho hincapié en lo bueno que son estas experiencias, son fantásticas".





La solidaridad es un atributo que el ser humano no debe perder, y Ana lo sabe: "Creo que al final tampoco nos cuesta tanto. Hay mucha necesidad, mucha más de la que pensamos y nos imaginamos. Y con tan poquito se consiguen cosas tan tan grandes que yo siempre ánimo a sumarse a este tipo de vivencias porque no solo ayudas al resto, también te ayudas a ti mismo".

Esto lo contaba la directora de Aviación Sin Frontera con mucha emoción en Poniendo las Calles. Lo que más le gusta, es ver esa emoción en los ojos de los voluntarios y de las personas a las que ayuda. Así que, ya sabes, con muy poquito, puedes ayudar a mucha gente que lo necesitan.