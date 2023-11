Manos Unidas: "A los voluntarios no nos hace falta tener tiempo, sólo tener corazón"

Por undécimo año consecutivo, Manos Unidas invita a iluminar el mundo durante un día entero, desde la tarde del 11 al 12 de noviembre. Toda la labor que Manos Unidas lleva a cabo en el mundo no sería posible sin pequeños granitos de arena, sin el compromiso de tantas y tantas personas. Una de ellas visita el plató de Ecclesia en TRECE.

Se llama Esther Triviño y es voluntaria de Manos Unidas, miembro del grupo nacional de jóvenes de esta ONG para el desarrollo, y colabora concretamente desde la Delegación de Mérida-Badajoz, donde apoya en el área de comunicación.

Esther es una apasionada de la comunicación, las relaciones internacionales y, por encima de todo, la justicia. En 2017 empezó a ser voluntaria de Manos Unidas. Así lo cuenta a Irene Pozo y Ana Medina: "Leí una vez que a los voluntarios no les hace falta tener tiempo, sólo tener corazón. En eso estamos. Cuando empecé la universidad me mandaron un correo para hacerme voluntaria de una lista. Vi a Manos Unidas y no me lo pensé. Vi que es la ONG católica de la Iglesia para el desarrollo y me dije que ese era mi sitio. El camino hasta hoy ha sido muy enriquecedor. Empecé en el almacén, pero he ido creciendo en mi compromiso y me han confiado cada vez más tareas. Me he sentido siempre, aun siendo joven, querida y aceptada".

La campaña de 24 horas de Manos Unidas busca animar al compromiso de cada uno, y ejemplificar aquellas realidades sobre las que tenemos la fuerza para dar luz. En especial, destaca Esther, a los lugares ensombrecidos del planeta, ahora con guerras, hambre, migraciones forzosas, ausencia de medios de educación…



Manos Unidas siempre tiene presente, además, en su lucha contra la pobreza, el cuidado de la tierra y su relación con la injusticia. En 2022 Esther fue participante en los campamentos internacionales junto a jóvenes de CIDSE de Europa y América en “Do corazao a terra” (Portugal) y “Eco Summer Camp” (Suiza). Unos campamentos en los que el cuidado de la casa común era fundamental para sostener la justicia social, como trabajará Manos Unidas el año próximo.

Para participar en la campaña, basta subir una foto con una vela encendida a las redes sociales, como indican en la web de Manos Unidas.