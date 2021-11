¿Sabías que algunas de las frases más conocidas del cine no son cómo creemos?

Como cada miércoles continuamos desmintiendo bulos de la historia con la ayuda de nuestro compañero Javi Herrero.

Tras los mayas y algunos mitos de la historia antigua, esta vez ha decidido dedicar su sección a Beatriz Calderón y por eso, en esta ocasión, va a desmentir bulos de la historia del séptimo arte, la del cine. Y es que, según él, llevamos toda la vida recurriendo al cine para entretenernos y pasarlo bien. De eso no hay ninguna duda. De hecho, como todos sabemos, son ya muchas las películas que forman parte de la cultura popular y que, como buen filme, tienen frases que nos sabemos de memoria. O eso creemos. Porque lo curioso es que muchas de esas frases que creemos sabernos de memoria nunca se han dicho como las conocemos... Son bulos que nosotros mismos hemos difundido inconscientemente porque se han quedado en el imaginario colectivo pero que, lamentablemente, no son así. Frases que creemos que se han pronunciado así pero que, si escuchamos con atención, descubrimos que no son verdad.

En esta ocasión, Javier nos ha traído algunas citas de clásicos del cine muy conocidos. Frases que todos recordamos como el “Siempre nos quedará París” o “Tócala otra vez, Sam”, de Casablanca, nunca se dijeron tal cual lo recuerda la mayoría de la gente.

No es la única película a la que nuestro compañero hace referencia. Ha buceado en la historia del cine y ha descubierto que otras películas como Star Wars o Blancanieves también tienen frases que no se han dicho cómo creemos. Puede ser que fuera una mala traducción del inglés, o incluso que las recordamos como las hemos leído en los cuentos pero lo cierto es que son frases que nunca se han pronunciado como creemos. Porque el cine, mientras nos entretiene, también puede engañarnos. Y aquí tenemos a Javier Herrero para desmentirnos y mostrarnos la verdadera cara de estas frases míticas del cine clásico.