Rulo nos cuenta en su libro ‘Cuestión de suerte’ cuál es la verdadera lotería de nuestras vidas

¿Qué significa tener suerte en la vida? Como punto de partida no está nada mal. Hoy hablamos de un libro, en el que en la contraportada de este aparece esa pregunta. En este volumen se nos presenta a Roi, un chico de 40 años que le acaba de tocar la lotería y que, a diferencia con la mayoría de personas no va a la administración a cobrar su premio si no que se replantea cosas de la vida.

Esto es lo que nos presenta este viernes Raúl Gutiérrez en su libro ‘Cuestión de suerte’, aunque puede que le conozcas más como Rulo, que es quién se esconde a través de estas páginas. Nuestro invitado quiere indagar en este libro sobre la verdadera lotería de nuestras vidas.

Si te apetece escuchar la entrevista completa que le hace Roberto Pablo a Rulo. ¡Dale al play!