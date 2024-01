Un camionero gallego viaja desde Austria y, a su paso por Francia, tiene que tomar esta decisión: "Lo logré"

La tensión en las protestas de los agricultores franceses ha subido este miércoles un peldaño, con el cara a cara simbólico de convoyes de tractores con tanquetas policiales en varios de los bloqueos de los accesos a París, pero sin llegar al enfrentamiento.

Las fuerzas del orden han desplegado esas tanquetas en varios puntos de protesta, como en Chennevières en la autopista A1, que conecta París con Lille y con Bruselas; o en Chilly-Mazarin en la autopista A6, que va de la capital francesa a Lyon.

Los transportistas españoles también están sufriendo las consecuencias de estas protestas en Francia. Paco es el conductor de un camión que traía desde Austria. Y esto es lo que se encontraba en Francia: "La autopista A-79 estaba cortada, entonces tuve que ir por carreteras secundarias, que están muy limitadas".

En un momento dado de su trayecto, y según cuenta para La Voz de Galicia, logró coger la autopista que une Lyon y Burdeos. Y, entre otras cosas, destacaba que las áreas de servicio estaban llenas de camiones.

"Lo de Francia nos hace daño porque no podemos trabajar"

Esta circunstancia que vivió Paco es algo que también comentan algunos empresarios que se encargan de gestionar flotas de camiones. "Un camionero que tenía que recorrer en una jornada unos 700 kilómetros, solo pudo hacer 300 porque debido a la situación de las carreteras tiene que circular a unos 50 kilómetros por hora", indica uno de los empresarios lucenses que ha hablado para el diario El Progreso.

No es el único testimonio, pues el CEO de otra empresa de transportes ha indicado que Francia es su principal destino. De hecho, más de 200 camiones de su flota se dirigen asiduamente hacia allí.

Ahora, todo se ha ralentizado. No pueden trabajar en condiciones óptimas. "Los camiones están en los aparcamientos, en las cunetas. No pueden circular. Se pierden fechas. Nos hace daño porque no podemos trabajar", decía.

En este caso, la empresa transporta mercancía industrial. Pero eso no les exime de tener que sufrir las barricadas de los agricultores franceses.

"Somos una empresa de servicios. Es como si a un restaurante le bloquean las puertas y no dejan entrar a los clientes", indicó.

¿Cuál es la situación de estas protestas? ¿Hay previsión de que acaben pronto?

Por el momento, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha reiterado su intención de permitir las acciones de protesta porque "los agricultores no son delincuentes" y por ahora "respetan las reglas" en sus manifestaciones, en una entrevista con el canal France 2.

No obstante, el ministro ha repetido que desde el principio se han fijado "líneas rojas" y que no se permitirá que las traspasen. En concreto, no se les dejará que bloqueen los accesos a Rungis, ni los aeropuertos de París, Orly y Charles de Gaulle, y tampoco que entren en la capital o en otras grandes ciudades.

En torno a París, siguen cerradas ocho de las principales autopistas de acceso, y una situación parecida se da en otras ciudades francesas, como en Lyon, donde desde esta mañana también se ha bloqueado la autopista A7 que va en dirección al Mediterráneo (hacia Marsella y hacia España), en Chasse sur Rhône.

En Nantes, igualmente, los tractores se han instalado en algunos puntos estratégicos de los alrededores, como en el puente de Cheviré, uno de los accesos a las rondas de la ciudad.