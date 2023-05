El encargo especial de un camionero de Zaragoza que le ha llevado a recorrer un peligroso camino

España sigue comprometida en luchar contra el cáncer. No hay que olvidar que es una de las principales causas de morbi-mortalidad, con una estimación de unos 279.260 casos. Eso sí, más de la mitad de personas que tienen cáncer se curan en la nación. En nuestro país tenemos varios ejemplos de personas que han superado un cáncer y eso ha ayudado a la hora de concienciarse. Pero detrás de esta lucha no solo están los investigadores y los médicos, también transportistas como David Ordoña, al que conocimos esta semana en 'Poniendo las Calles'.

La era de las redes sociales también ha ayudado a la concienciación. El caso más reciente es seguramente el de Elena Huelva, la influencer que relató día a día su lucha contra el cáncer y consiguió dar visibilidad a esta lacra vía redes sociales, así como a la importancia de aumentar la inversión hacia ella. Otro caso es el de Pablo Ráez, otro de los pioneros en esta nueva forma de contar la enfermedad y cuyo gesto sacando músculo contra la enfermedad es ya histórica. Pero hay miles de rostros que no se conocen y que ponen su granito de arena para que nadie se vea afectado hasta la situación más crítica.

David Ordoña lleva medicina nuclear de los laboratorios a los hospitales durante la noche para que a las 08:00 horas la pueda pinchar el médico. 'Poniendo las Calles' ameniza muchos de sus viajes, pero en esta ocasión fue protagonista del programa mientras iba desde un laboratorio de San Sebastián al hospital de Zaragoza. En la mayor de los casos es quimioterapia lo que conduce en su vehículo forrado de plomo. Le explicó a Carlos Moreno 'El Pulpo' que si no llega a tiempo al lugar indicado, estos tratamientos caducan y se pierden. Por eso su trabajo es tan importante.

Así es como lleva David estas medicinas para curar el cáncer

También explica cómo llevan un medidor de radiación que les dice si lo que llevan, les afecta. Tiene que ser revisado cada año para que no falle. A Davidno le ha afectado, de hecho bromea explicando que seguramente le ha hecho más "estar delante del microondas". Él recoge la carga en el laboratorio y la gente que se la da va vestido con EPI para que no les afecte nada, que dice mucho de lo que supone transportar esta carga. Además, debe tener mucho cuidado durante todo el trayecto. Es un camino peligroso que le detalla a Carlos Moreno 'El Pulpo' en 'Poniendo las Calles'.

Son muchos los camioneros que acompañan a 'Poniendo las Calles' durante las noches. Son períodos en los que trabajan para poder llegar a sus destinos y en ocasiones comparten historias tan enriquecedoras como la de David Ordoña. Carlos Moreno 'El Pulpo' abre los micrófonos cada mañana para escuchar a todos esos oyentes que están despiertos por alguna razón a esas horas tan intempestivas.





