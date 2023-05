La razón que desconocías por la que los agujeros negros existen: la clave está en "como somos"

Hoy nos vamos a ir muy lejos. A decenas de años luz de distancia. Y lo vamos a hacer de la mano de una investigación científica fascinante en la que han participado, además, científicos españoles. Se trata de una imagen única que han sido capaces de capturar de un agujero negro. Ya sabéis que los agujeros negros son los fenómenos más fascinantes que existen en el cosmos. Y que en buena medida siguen siendo un misterio. Pero tenemos la suerte de contar en el equipo de Poniendo las Calles con un apasionado de estos temas, Jorge Alcalde, y junto a él vamos a conocer mejor en qué consiste esta investigación.

Se trata de uno de los fenómenos más fascinantes que hay en el cosmos, también de los más desconocidos, de los que hace lustros no conocíamos ni sabíamos lo que eran. Albert Einstein, ya lo había teorizado en sus cálculos, pero no se había tenido constancia de su existencia, de que realmente fueran ciertos.

¿De dónde proviene un agujero negro?

Las estrellas cuando mueren generan diferentes fenómenos y dependiendo de su masa, cuando han crecido, cuando han vivido, esos fenómenos son más o menos potentes.Las estrellas más pequeñas generan, habitualmente, estrellas blancas o enanas marrones. En el caso de las estrellas de gran tamaño, más grandes que el sol, miles de veces más grande, cuando colapsan sobre si mismas, producen un agujero negro.

“Se trata de un lugar en el cosmos muy chiquitito, puede tener apenas el tamaño de un balón de baloncesto, pero que genera a su alrededor una gravedad tan inmensa, tan grande, que atrae a todo lo que le rodea, incluida a la luz, por eso son negros, no se ven. Una cucharadita de masa de esa estrella pesaría miles de veces más que la tierra. Es muy potente, es muy energética, pero es invisible, es un pequeño misterio.”, explica el divulgador científico Jorge Alcalde.

El nuevo descubrimiento ha permitido obtener una nueva imagen de un agujero negro. Hasta ahora solo disponíamos de una pequeña imagen, la primera en la historia, con unos telescopios de gran potencia. “Realmente lo que no se puede ver es el agujero negro en si, pero si el halo de materia que se queda alrededor, justo antes de entrar en el agujero negro.”

Los científicos conocían que los agujeros negros producen grandes emisiones de energía y de materia, como si de la caída de un canto de cisne se tratara, antes de despedirse del mundo y lanzar una gran emisión de materia, algo nunca visto. “Los científicos españoles han captadoesa emisión de materia, esa cantidad de energía y de materia que está cayendo, como en el sumidero de una bañera, en el agujero negro, que está produciendo energías potentísimas que circulan por todo el cosmos y que han sido por primera vez capturados por una imagen física.”

¿Qué implica este descubrimiento?

“Este descubrimiento permite conocer un poquito mejor como es el fenómeno misterioso de los agujeros negros, porque no sabemos muy bien como se comporta la materia en esa frontera entre el cosmos y lo que hay dentro del agujero negro, lo que se llama el horizonte de sucesos.”

Se trata de una especie de última frontera en la que las leyes de la física no funcionan. “Hay una especie de cuento que no conocemos muy bien como se desarrolla, dentro de esa frontera invisible a la que no tenemos acceso porque si entramos en ella, sabemos que nunca vamos a salir. No hay nada que nos de una pista.”

¿Cómo podemos saber que es lo que ocurre dentro de un agujero negro? La idea es observar los últimos segundos de la materia que ha caído dentro, como si pudiésemos intuir que hay dentro del sumidero de la bañera mirando las gotas de agua justo cuando se despiden, cuando entran en el tubo de la cañería, el sonido que emiten. Así sería posible conocer mejor como funcionan las estrellas gigantes muertas, que seguro tienen alguna función en la historia del cosmos, todavía desconocida.

Es imposible la observación de fenómenos tan lejanos de manera directa. Lo que los científicos ven es el efecto que produce la radiación de diferentes espectros que se encuentran alrededor del agujero negro. “Un ejemplo sería imaginar que nosotros tuviésemos una pelota de tenis que estamos haciendo botar contra diferentes tipologías de suelo: cristal, madera o cemento y solamente por el sonido que emite el rebote, simplemente escuchando, tuviéramos que adivinar la superficie de la que se trata.”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Algo parecido pasa con las estrellas muy lejanas, no tenemos capacidad técnica de verlas en el espectro óptico pero si podemos ver la radiación ultravioleta o radiación x, que genera. Los científicos, dependiendo de esa radiación, son capaces de reproducir el aspecto de lo que está ocurriendo, generar imágenes artificiales en parte, basadas en datos reales de lo que está ocurriendo. Para ello utilizan una red de telescopios gigantes repartidos por todo el mundo que son capaces de observar a distancias gigantes, a más de 50 millones de años luz.

¿Qué importancia tienen los agujeros negros para comprender mejor el cosmos?

Se trata de algo básico, dado que son pieza fundamental de la evolución del cosmos, una pieza de la cantidad de materia que existe en el cosmos. Es muy probable que en el centro de todas las galaxias, o de muchísimas galaxias, haya agujeros negros supermasivos que de alguna manera son el motor que ha funcionado durante miles de millones de años esa galaxia. Es decir, sin los agujeros negros, el cosmos no sería como es, sobre todo el futuro del cosmos sería distinto, sea cual sea.

“Los agujeros negros tienen la misma importancia que la tienen las estrellas, los planetas, las galaxias, o las nebulosas, para comprender como estamos hechos. Sabemos que en el centro de las estrellas también se produce la materia de la que luego esta compuesto el resto del espacio”. Es el caso de los humanos, el hierro que tiene la sangre, o el oro de un anillo, en algún momento nacieron de una estrella, desperdigados por el cosmos hasta llegar a la tierra y, en ese momento, formar parte de nosotros. Todo se encuentra conectado de alguna manera y por ello de la utilidad de conocer como funciona el cosmos.