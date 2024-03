La razón por la que ir de compras con auriculares y música en el supermercado puede hacerte ahorrar: "Influye"

En el último año, los alimentos básicos como la leche, los huevos, la fruta, el aceite o la pasta han subido un 21%. Por no hablar de la carne, el pescado y de otros alimentos frescos. La experta en economía doméstica Mapi Amela repasa con Carlos Moreno 'El Pulpo' en Poniendo las Calles varios consejos para tener un consumo más responsable.

Por ejemplo, de enero a febrero el precio de los plátanos aumentó un 22%, que se dice pronto. La verdad es que la cesta de la compra está muy cara y los hogares españoles lo notan. De hecho, la pobreza alimentaria es un problema que afecta a millones de personas en nuestro país cada año.

"Pues mira, yo lo que suelo recomendar en la comunidad de ahorradoras es organizar los menús semanales y también, teniendo en cuenta que es aquello que tenemos en casa, mirar bien la nevera, mirar bien el congelador, mirar bien la despensa y hacer lo que le llamamos la lista de la compra inversa", señala Mapi Amela en Poniendo las Calles.

Esta técnica se trata de "primero apuntar todo aquello que tenemos, intentar planificar los menús basándonos en eso que tenemos y solo compras lo que vamos a necesitar": "Nos vemos muchas veces tentados cuando estamos en el supermercado a comprar más cosas de las que necesitábamos y tampoco queremos gastar de más".

Puede hacerte ahorrar

"Necesitamos que no haya un desperdicio alimentario que en algunas ocasiones esto sucede", argumenta, "lo ideal es hacer una lista de aquello que sí necesitamos y utilizar todo tipo de recursos que hay hoy en día a nuestra disposición para que esos ingredientes que vamos a comprar nos salgan por un precio más económico".

La experta en consumo también habla del mito de ir a comprar con hambre: "Tiendes más a comprar productos que te satisfagan el hambre en ese mismo momento, pero también si vamos con prisa nos hacía realizar compras irracionales, es decir, saltarte aquello que tú tenías en tu lista de la compra, sobre todo en algo que también es muy importante".

Además, Mapi Amela da una clave que te puede ayudar a consumir menos: "Hay tiendas donde escuchas música muy acelerada, esto te hace tomar decisiones de compra rápidas en que tú no puedes ponerte a comparar el precio del producto, sobre todo en cuanto al precio por kilo por litro, que esto es algo que recomendamos fijarse bien".

"Entonces, cuando tú no tienes tiempo, porque vas con prisas, porque la música está acelerada, acabas tomando decisiones muy rápidas que no te permiten comparar calmado", analiza, "y todo esto, día tras día, va sumando mucho a final de mes y estás realizando un gasto extra, un gasto irracional, un gasto no previsto que se escapa de tu control".

"Influye"

Mapi Amela reconoce a Carlos Moreno 'El Pulpo' que han hecho un experimento: "Ir con nuestros propios auriculares, con nuestra propia música, para que nada externo acabe condicionando esa compra". El objetivo es "evitar esa influencia externa como pudiera ser la música, todo aquello que te empuje a no cumplir la lista".

"Es intentar eso, pues hacer compras racionales de únicamente lo que necesitamos y no aprovechar por aprovechar las ofertas, porque aunque sea algo que está económico, si tú no tenías pensado comprarlo, al final te termina saliendo caro", reconoce esta experta en consumo en Poniendo las Calles.