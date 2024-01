¿Cómo modifica la subida de precios nuestros hábitos alimenticios?

Seguro que te sientes identificado. El encarecimiento de los alimentos básicos de la cesta de la compra está haciendo que el consumo de los hogares cambie. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la venta de aceite y fruta fresca ha caído en el último año un 14,8% y un 2,2%, respectivamente.

Fran Sabal es nutricionista y fundadora de la escuela de nutrición emocional y nos ha comentadco a Cope que no le preocupa mucho la caída del consumo de aceite, ya que tampoco hay que pasarse demasiado con él. “Hay que consumir tres cucharadas de aceite al día, no necesitamos más, e idealmente, que sea de oliva que siempre es de mejor calidad, tanto para comerlo en crudo como para cocinar”, nos explica. Además, esta experta recomienda consumir entre dos y tres piezas de fruta al día. Y aunque ha aumentado el consumo de plátano y kiwi, este incremento no ha compensado la caída en naranjas, mandarinas, manzanas y peras.

De todos modos, lo que más hemos comprado los españoles en el último año ha sido carne y huevos. Un 10% más de carne y un 6,3% más de huevos. El ministerio asegura que el crecimiento en la demanda de carne se debe a un mayor consumo de carne fresca y congelada, en contraste con la menor compra de carne transformada. Algo que no gusta demasiado a esta experta, “lo ideal es consumir carne una o dos veces por semana y huevos unas dos o tres veces por semana". Por eso, recomienda “ir consumiendo más legumbres, que es una excelente fuente de proteínas y, además, más económica, y, por supuesto, pescado”.

La buena noticia es que el sector de la pesca no se ha resentido mucho con la subida de precios. Se ha registrado un 3,6% más de volumen de compra de productos pesqueros, con lo beneficioso que esto es para nuestra salud. “Los pescados son una de las fuentes principales que nos aportan Omega 3, un ácido graso que nuestro cuerpo no puede producir, pero que es esencial para múltiples corporales como, por ejemplo, las cerebrales y todas las funciones antiinflamatorias, las cuales nos protegen de todas las enfermedades”, dice Sabal. De ahí que esta experta recomiende comerlo, al menos, 4 veces a la semana.

En el último año, las familias han disminuido un 1,5% su compras en alimentación por la subida de precios.