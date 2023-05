De “quinquis” a “capos”: los personajes que no conocías de la España de finales del siglo XX

La realidad de España, la época de la Transición y la llegada de la democracia, un periodo de luces y sombras, se convierte en un tema recurrente en muchas novelas, pero no de la siguiente forma. Hoy nos ayuda a Poner las Calles un escritor de categoría. Fernando Benzo. Ha publicado novelas como Nunca fuimos héroes y Los viajeros de la Vía Láctea. Su trayectoria literaria comenzó a los veintitrés años, cuando recibió el Premio Castilla-La Mancha por su primera obra, “Los años felices”. Posteriormente ha obtenido reconocidos galardones literarios, como el Premio Internacional de Cuentos Max Aub o el Kutxa Ciudad de Irún de novela. En su bibliografía destacan también la recopilación Diez cuentos tristes y títulos como Mary Lou y la vida cómoda, Después de la lluvia y Las cenizas de la inocencia. Los perseguidos es su novena novela.

Al igual que el programa de Carlos Moreno 'El Pulpo', Fernando es también un madrugador, dado que son las horas en las que suele escribir, reconoce que son sus mejores horas. “Me entusiasma la madrugada, cuando todo el mundo está durmiendo, soy un bicho raro porque las madrugadas me inspiran. Además, la tranquilidad de que el teléfono no va a sonar o que nadie te va a mandar un WhatsApp.” - reconoce Fernando.

Se suele decir que para escribir se necesita inspiración o concentración, pero Fernando lo que hace es mucho trabajo previo antes de enfrentarse al folio en blanco. “En el caso de esta última novela, antes de ponerme a escribir, llevaba un año documentándome, trabajo además mucho con un esqueleto en el que pongo lo que voy a contar, voy a perfilar los personajes.” - asegura el escritor. Cuando ya eres capaz de ponerte delante del folio en blanco es porque eres capaz de plasmar en él una historia.

No sabe ni le suena de donde le viene la inspiración, pero si tiene claro que lo importante es escribir todos los días, aunque la mayoría de las hojas acaben en la papelera. “La inspiración es trabajo, no es es nada romántico ni poético, de que venga la musa, es a golpe de trabajar y de tirar muchas páginas.” - reconoce a Carlos Moreno 'El Pulpo'.

Su última novela 'Los Perseguidos', ha sido galardonada con el premio Azorín de novela 2023. Todo un honor para el escritor, una “especie de chute de autoestima literaria, que te hace sentir que tus horas de trabajo han merecido la pena.” - asegura el premiado. La trama transcurre desde la época de la Transición hacia delante. El escritor quiere contar el recorrido vital de unos chicos que forman una banda de delincuentes a finales de los años 70 en Madrid y sus aventuras hasta que tienen unos cincuenta años, donde pasan de ser “atracadores de macarreo y de navajas”, como cuenta el escritor, a capos del crimen organizado. Varias décadas en las que viven sus vidas.

Relación entre imaginación y realidad

La novela muestra un mundo oscuro que tuvo lugar durante muchos años y que convivió con una etapa en España en la que estábamos creciendo como sociedad y como país. Ha sido necesario la documentación en la novela, para comprobar que ocurría en los años 70, 80 y 90, en cuanto a la criminalidad de los 70, el consumo de drogas de los 80 y la aparición de las grandes redes posteriores.

“Me encontré con historias que si las hubiera contado yo, la gente me diría que estaba loco con lo que se me estaba ocurriendo, pero que al ocurrir de verdad te da una cierta legitimidad para meterla en la novela. Se intercalan historias que ocurrieron de verdad con historias que he escrito para la novela. Te cuento un spoiler, las más sorprendentes y las mas raras son las que ocurrieron de verdad.” - cuenta Fernando Benzo en Poniendo las Calles.

Hay personajes en el libro que son fáciles de identificar con personas de nuestro país,cloacas del estado de nuestro país, muy literarias. “Lo que no se puede es convertir a villanos en héroes simplemente porque plasmes aventuras o crímenes parecidos a los que ellos comenten en una novela, pero te dan material magnífico para una novela de acción, un thriller y para una novela de suspense.” - reconoce el escritor. En la novela, hay un comisario corrupto que es fundamental en la trama, y con el que el escritor se está divirtiendo mucho, porque hacen sus apuestas sobre la inspiración.

Durante el desarrollo de la novela hay en todo momento acción, reflexión, amistad, lealtad, denuncia y sobre todo paso del tiempo y esperanza. Una novela que además de entretenerles y divertirles, les hace pensar. Acción y mucho sentimiento en la novela, como puede ser amistad, amor, relaciones personales, todo vivido de una u otra manera. Una novela que da la posibilidad de reflejarte en sus personajes y redirigir la vista hacia uno mismo, haciendo que el lector sienta cosas. “Lo que espero es que el lector se divierta y que cuando cierre el libro le haga pensar en lo que acaba de leer y en sus sentimientos.” - declara Fernando.

Creación de personajes

Para dar personalidad a cada uno de los personajes, uno le da un millón de vueltas antes de ponerse a escribir en esa hoja en blanco. Pero cuando estás escribiendo y las cosas van bien, los personajes, de alguna manera, cobran vida, se comportan por si mismos y tú no los dominas, adquieren vida propia, van cumpliendo años, acumulando experiencia y llega el momento en el que no puedes tener control sobre ellos y viven su vida. La sensación para el escritor es indescriptible: “es una sensación muy agradable, cuando te pasa eso con un personaje tienes la sensación de que funciona, de que has conseguido de verdad darle vida, porque no puedes manejar sobre él.”

La última reflexión que hace el escritor se la dedica al entretenimiento. El primer punto y principal que busca con su novela es que entretengan, algo que no es una cosa superficial, es llegar al punto de que incluso te emocione y te haga llorar, o que te haga pensar, desde las primeras páginas, acompañando en este caso a los protagonistas, durante 30 años de su vida. “Si no haces una novela larga entretenida, la gente abandona. Se trata de que entres y no salgas.”