Querer volver a ser jóven, es el protagonista del cine de este mes de agosto.

Quiero despedir esta 4 temporada con algo que para mí es muy bonito y es ser jóven.

La diversión, la experiencia, las amistades, las locuras y las vergüenzas, los bailes, las risas, el decir "Te quiero" por primera vez a quien te has enamorado, o “Gracias y te quiero” a tu mejor amiga, amigo... acordarnos de todo lo que aprendes y donde ahora, seguro, si cierras los ojos y quieres volver. Y donde todos los problemas fueran aprobar unos exámenes, o no llegar tarde a clas, o inventarte una excusa para que tu madre te deje llegar más tarde a casa porque estas pasándolo genial y solo quiere disfrutar. Hay muchas películas que a mi me acompañaron en mi juventud, adolescencia, y que abordan gran parte de estos temas que he dicho...

Vamos a recordar cintas que estuvieron acompañadas de grandes bandas sonoras. Canciones que son historia en nuestra memoria musical y que al unirlas con la cinéfila se hacen más grandes.

Disfrutemos de:

-El club de los 5

- Eduardo Manostijeras

- Las ventajas de ser un marginado

- Grease...

Y a nuestros recuerdos nos llegaran muchas más películas que destacan estos temas.

Dale al Play y disfruta