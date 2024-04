¿Qué tienen en común los indultos, la Semana Santa y Carlos III? Un cofrade lo explica

La Semana Santa española tiene un sinfín de tradiciones. Algunas son más conocidas, pero otras no tanto. Por ejemplo, hay una tradición de más de 270 años con la que el Consejo de Ministros indulta a algunos presos en la prisión de Málaga. Aunque en la actualidad la amnistía y los indultos están muy de moda, esta tradición no tiene nada que ver.

Esta noche, en nuestro Temazo de Poniendo las Calles, hemos hablado con Ramón Vera. Él es el Hermano Mayor de una de las cofradías más antiguas de Málaga, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús el Rico. Lleva más de dos siglos y medio haciendo una petición formal al Ministerio de Justicia para que cada año indulte a un preso en Miércoles Santo y este año ha conseguido la liberación de José Manuel.

¿Cuál es la historia de esta tradición?

¿Cuál es la historia de esta tradición?

Cómo acabamos de comentar, es una tradición que lleva más de 270 años en nuestro país. Pero claro, te preguntarás que de dónde viene, porque no es una tradición muy común que digamos. Cuándo se instauró, Carlos III era el monarca en España y, al parecer, se realizó por un mandato real suyo.





Para conocerlo mejor, Ramón Vera nos lo ha explicado: "Resultó que en Málaga se dio una epidemia, que ese año impidió que las cofradías procesaran por la ciudad, y los presos eran muy devotos de Jesús el Rico porque pasaba por delante del centro penitenciario y cuando pasaba, le cantaban, le rezaban. Y claro, cuando se enteraron de que no iba a poder salir por falta de personal, los propios presos solicitaron permiso al director del centro, para salir a portarlo ellos, y les fue denegado".

Claro, ellos podrían poner esa excusa para intentar escaparse, pero ocurrió todo lo contrario. Al no dejarles, se enfadaron y provocaron una revuelta: "Se produjo un motín y se escaparon todos de la prisión. Procesionaron a Jesús el Rico por toda la ciudad de Málaga y cuándo finalizó la procesión volvieron todos al centro penitenciario".

Carlos III lo hizo posible

Carlos III lo hizo posible

Cualquier otro gobernante de la época, al enterarse de en suceso de este calado, seguramente habría usado la fuerza. Sin embargo, Carlos III quiso premiar a estos presos por su pasión por la Semana Santa: "Cuándo llegó a oídos del monarca, ordenó otorgar una pragmática a la cofradía, por la que cada año tiene privilegio de indultar a un preso, que esté cumpliendo condena en un centro de la ciudad de Málaga. Y hasta hoy, esta tradición se sigue manteniendo".





¿Tiene el preso alguna obligación?

Pero ojo, porque el hecho de que te dejen suelto tras este indulto también conlleva ciertas responsabilidades con la cofradía, ¿o no?: "Realmente, cuando a estos presos se les da la libertad, es voluntario participar en la cofradía. No se obliga a nadie a hacer algo que no quiera. Aunque si que es cierto que es liberado durante un acto que se realiza durante el desfile profesional, pero después es voluntario acompañar la procesión de Jesús el Rico".

Una tradición única, que nos traslada más de 270 años atrás, pero que sigue siendo todo un gesto en pro de la reinserción a través de la fe cristiana.